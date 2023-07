Asalto en Plaza Antara: ¿en qué otros delitos está implicada Yulissa "N", "La Tiktokera"?

"Tengan certeza que haremos justicia", fue el breve mensaje que escribió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, luego del asalto a hachazos a una joyería de lujo al interior de Plaza Antara, uno de los espacios comerciales más exclusivos de la Ciudad de México, donde fueron robados 15 relojes valorados en 1.8 millones de pesos. Aquella noche del 26 de junio se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en la alcaldía Miguel Hidalgo, específicamente sobre avenida Ejército Nacional, en la colonia Granada.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario capitalino confirmó que no hubo heridos tras el atraco, por lo que se encuentran investigando el caso. Ante este hecho, las autoridades de la CDMX desalojaron a decenas de personas que se encontraban en el inmueble, así como a los trabajadores de las tiendas departamentales. Por otro lado, el alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe apuntó que los guardias del sitio no se encontraban armados, por lo que pedirán a dicho mando correspondiente reforzar las medidas de seguridad.

Luego de 24 horas, los operativos de la SSC comenzaron a dar resultados, ya que durante la tarde del pasado martes, se confirmó la detención de Yulissa "N" y Marco "N", éste último investigado por presuntamente participar en el asalto mencionado anteriormente. Y es que fue aprehendido arriba de una camioneta. Misma en la que huyó junto con el grupo de sujetos que atentaron contra el centro comercial.

¿Quién es Yulissa "La TikTokera"?

El nombre de la mujer detenida comenzó a tomar relevancia en la esfera pública, ya que los usuarios de plataformas como Twitter e Intsgram la reconocieron como "Yulissa Mendoza" o "La Tóxica", una influencer creadora de contenido en la popular plataforma de TikTok, donde registra 1.4 millones de seguidores y sus publicaciones llegan a alcanzar más de 30 mil reproducciones. Tiene 25 años de edad.

"La Rex" como también es conocida, ha incursionado en el mundo de la música con uno de sus más grandes éxitos, "El Exceso", tema con el que constántemente acompaña sus publicaciones. Una de sus últimas presentaciones registradas fue en Matamoros, Tamaulipas.

La televisión no es un campo que desconoce Yulissa, pues en 2022 fue entrevista en el programa "Al Extremo" de TV Azteca, donde habló sobre su crecimiento y su contenido que para cierto sector de la población no es buen recibido. "Yo soy chaka, pero decente, no robo, no me drogo", dijo en aquella ocasión.

Tras su detención, familiares y amigos acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en Azcapotzalco, y realizaron un mensaje para medios de comunicación.

“Por este medio el equipo de trabajo de Yulissa Mendoza informa lo siguiente: Se está circulando en los medios información falsa en donde involucran situaciones fuera de contexto a Yulissa Mendoza, la Procuraduría de Justicia ya se encuentra realizando los procedimientos correspondientes para poderles brindar la información”, señalaron

¿Por qué está detenida Yulissa "N"?

La tarde del jueves 29 de junio, la FGJCDMX logró la prisión preventiva para Yulissa "N" y Marco "N". A través de un mensaje en redes sociales, se detalló que la detención de ambos fue legal por lo que el agente del Ministerio Público formuló las imputaciones respectivas.

A Marco "N" por la posible comisión de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Por su parte, Yulissa "N" por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y cohecho.

Las defensas de ambos solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, misma que el impartidor de justicia les concedió y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Cabe señalar que al momento de su detención, la mujer fue hallada arriba del vehículo con el sujeto relacionado con el asalto a Plaza Antara, junto con sustancia sólida blanca con las características propias de la cocaína, distribuida en varias dosis, y un arma de fuego corta, con cargador y cartuchos útiles.

