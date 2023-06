VIDEO: con mazos y a punta de pistola, rateros asaltan joyería en Plaza Antara en Polanco

Esta noche del lunes 26 de junio del 2023, en redes sociales reportaron un impresionante asalto con mazos y a punta de pistola por parte de un grupo de al menos cuatro jóvenes encapuchados. El video que circula en Twitter muestra a los rateros dando golpes a las estanterías de una joyería en la Plaza Antara, ubicada en la Colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Testigos de los hechos aseguraron que no hubo detonaciones de arma de fuego; no obstante, los delincuentes se dieron a la fuga y, hasta ahora, no hay reporte de personas detenidas. Tras los hechos Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) desalojó a decenas de personas que se encontraban en la plaza, así como a los trabajadores de las tiendas departamentales.

Por los hechos violentos, elementos de ls SSC arribaron a la escena y se quedaron resguardando la fachada del inmueble.