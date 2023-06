VIDEO: con un mazo, ladrones revientan las ventanillas de un banco para robarlo

Las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta fundamental para que las autoridades conozcan el modus operandi de los grupos criminales. Incluso, con ayuda de imágenes, las fiscalías de los estados han logrado abrir carpetas de investigación para esclarcer los delitos. Este lunes 26 de junio se reveló un videoclip donde se muestra como un sujeto irrumpe un banco y revienta las ventanillas con un mazo para robar.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio en el estado mexicano de Coahuila, específicamente en el inmueble que se sitúa en la ciudad de Saltillo, en Luis Echeverría Álvarez y Miguel Hidalgo. En las imágenes se aprecia como el agresor camina hasta la zona y de la nada saco un martillo para comenzar a romper el vidrio.

De acuerdo con información de medios locales, los implicados en el delito fueron dos hombres, uno con un martillo y otro con un arma de fuego. Testigos comentan que los sujetos se metieron al inmueble amenazando y pidiendo a los cuentahabientes que se tiraran al suelo.

Robos en Saltillo

El encargado de seguridad del sitio se encontraba en el área del baño cuando ocurrió el ataque, por lo que recibió un golpe en la cabeza una vez que salió al perímetro. En el clip se aprecia como el hombre rompe el vidrio y se mete a la zona del cajero para robar el efectivo.

Los agresores lograron su cometido y decidieron huir del lugar, no antes sin pedir a los ciudadanos no hacer "ningún movimiento extraño", pues iban a accionar sus armas. Luego del delito, se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad, sin embargo no se encontró a los responsables.

Informes del Semáforo Delictivo arrojan que, durante el mes de mayo, la entidad del norte registró 45 denuncias por robo de vehículo, 141 por robo a casa-habitación y 51 robo a negocio. Por otro lado, el municipio de Saltillo, durante los primeros 5 meses del presente año, reportó 17 carpetas de investigación por robo a negocio.

FGE no quiere caer en especulaciones sobre "Banda del Mazo"

Tras 48 horas y luego analizar los videos de las cámaras de videovigilancia, la FGE dijo desconocer el monto robado en la sucursal bancaria, por lo que estarán trabajando en la investigación para revelar su modus operandi de los delincuentes.

“Queremos analizar bien, porque, pues, evidentemente con tanta fuerza contra la instalación, pues evidentemente podrían haberse apoderado de algún recurso y no lo hicieron. Queremos analizar todas las líneas de investigación”, declaró el fiscal Gerardo Márquez Guevara.

Las autoridades de la entidad pidieron no caer en especulaciones y hasta el momento se tienen descartadas aquellas versiones que indican que la denominada "Banda del Mazo" está detrás del delito.

ASG