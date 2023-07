Abuelita muere tras ser atropellada junto a su nieto, el menor sobrevivió

Los accidentes viales son tan comunes como sorpresivos, día a día se registran calamidades que en ocasiones cobran vidas o dejan a las víctimas con lesiones severas. Este viernes 14 de julio una abuelita iba junto con su nieto de aproximadamente tres años, caminando cerca de la Central de Autobuses de Toluca, en el Estado de México, cuando un autobús urbano los atropelló a ambos. ella murió al instante, el pequeño sobrevivió.

Este lamentable hecho ocurrió en la avenida Isidro Fabela a la altura de la Terminal de Autobuses Toluca. Los testigos de los hechos fueron aviso a las autoridades, que de inmediato desplegaron servicios de emergencia a la zona.

Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, sin embargo, la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que el menor tuvo que quedarse bajo el resguardo de los paramédicos a la espera de sus familiares.

El pequeño sobrevivió al accidente. Foto: Twitter, @ValleDeLerma_.

Personas que transitaban por el sitio informaron que la mujer de alrededor de 60 años, se dirigía a San Pedro Totoltepec, según dieron a conocer medios locales.

En tanto, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) también acudieron al lugar y realizaron las investigaciones correspondientes, mientras que el cuerpo de la mujer fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

El menor quedó bajo resguardo de elementos. Foto: Twitter @ValleDeLerma_.

Circulan imágenes en redes sociales

Con el fin de que los familiares del menor sobreviviente sea identificado por sus familiares y puedan entregárselos, en redes sociales comenzaron a circular fotografías del niño. En las imágenes se le ve siendo cargado por algunas personas, hasta que finalmente está con una mujer policía.

También se ve el autobús urbano que atropelló a la abuelita, la ambulancia que llegó para atender a los heridos y varias personas viendo lo que había ocurrido.