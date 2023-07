El modus operandi del ataque con explosivos en Tlajomulco, explicado por AMLO: "Fue una trampa"

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se trate de terrorismo el ataque con explosivos en contra de agentes de la Fiscalía de Jalisco y elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que el terrorismo está vinculado más a acciones de fanatismo y cuestiones ideológicas.

EL presidente lamentó los hechos. FOTO: Presidencia.

Pidió usar el término correcto

Expuso que se tiene que cuidar el término para evitar un mal uso el término, ya que hay países que tienen leyes extraterritoriales en materia de terrorismo.

"No quiero adelantar nada de eso, hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo que está más vinculado a la parte política ideológica y también a los fanatismos, y no dar entrada,no abrir la puerta para los ultraconservadores vecinos nuestros que quiere tener excusas, pretextos para vulnerar la soberanía, también hay que estar pendientes de eso, porque hay muchos que buscan sacar rajas, aparte de los zopilotes están los halcones", explicó.

López Obrador condenó el ataque en el que perdieron la vida seis personas y 14 más resultaron lesionadas.

El modus operandi del ataque

Explicó que una organización criminal utilizó la línea telefónica de búsqueda de desaparecidos y se hizo pasar por un colectivo para perpetrar el ataque.

De acuerdo con lo dicho por el mandatario, las víctimas habrían sido engañadas para hacerlas llegar hasta ese punto, en el cual se llevó a cabo el ataque.

"Fue una emboscada, fue una trampa, algo condenable, porque además utilizan un medio que tiene que ver con una actividad humana como es la búsqueda de familiares, entonces de acuerdo a la información que se tiene hablaron en ese teléfono supuestamente no a nombre de las madres buscadoras y todo indica de que no es cierto de que fue una mentira, no fueron las madres las que llamaron, usaron al medio, el teléfono".

Reprobó estos hechos y aseguró que todas las autoridades pertinentes trabajan en la investigación para dar con los responsables y llevarlos ante la ley.