El gobierno federal comprará 12 hospitales que IMSS e ISSSTE rentan a empresas privadas

El presidente López Obrador reveló que ya no serán nueve sino 12 los hospitales que se rentan y que busca adquirir el gobierno de México. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, señaló que los 12 hospitales se encuentran bajo el esquema de Asociación Pública Privada y de Proyecto de Prestación de Servicios.

Dijo que los hospitales pertenecen al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud, por los cuales se pagan más de 5 mil 600 millones de pesos al año y que se tienen contratos por 25 años. "No vamos porque nos reduzcan la cuota, porque nos reducen pero es bastante la cantidad que vamos a pagar. Entonces preferimos, nos quedamos con los 12, pero faltan unos de la Secretaría de Salud, falta uno que tiene la Secretaría de Salud en Ciudad Victoria. Todos esos hospitales los requerimos para la atención a la población abierta", explicó.

Dijo que se trata de hospitales en Tapachula, Bahía de Banderas, Mérida, Tepic, Ciudad de México, Villahermosa, Ciudad Victoria, Guanajuato e Ixtapaluca y precisó que los contratos se entregaron en 2005, 2007, 2009, 2016 y 2017. López Obrador ejemplifica con el Hospital General de Tapachula que tiene 180 camas y personal del Seguro Social tiene un contrato de 17 mil 364 millones de pesos, por lo cual cada año se pagan 633 millones de pesos y que con sólo tres años podría construirse ese ese hospital.

Adelantó que ya se van a realizar los avalúos de los hospitales y que se han iniciado negociaciones con algunos empresarios quienes han aceptado vender.

"Vamos a hacer un avalúo y te compramos el hospital 5 mil 600 millones de pesos al año (...) ya se ha hablado con algunos y hay algunos que han aceptado"

AMLO: Corruptos aún están metidos en venta de medicinas, en el sector público

El presidente López Obrador reconoció que aún no terminan de limpiar de corrupción al sector salud público, pues "todavía influyentes y políticos corruptos, aunque menguados, siguen metidos con contratos en los sistemas de salud públicos del país". Sin embargo, adelantó que todo se irá cancelando con la expansión del IMSS-Bienestar en los estados.

Sobre los supuestos contratos de venta de medicinas a sobreprecios, de empresas ligadas al priista Roberto Madrazo con el sistema de salud público del Estado de México, López Obrador dijo que eso cambiará con el nuevo gobierno de Delfina Gómez y una vez que el IMSS-Bienestar asuma el control de los servicios de salud en el estado.

“Estaban metidos, están todavía metidos, nada más que ya muy menguados en el negocio de la venta de medicinas y de equipos médicos, entonces era un jugoso negocio. Todo esto se ha ido eliminando y no terminamos todavía, no sólo es el caso del Estado de México, hay todavía otros estados que tienen estos contratos, como los tenía Michoacán, como en el Estado de México. Todavía hay otros y todavía no terminamos de limpiar”, dijo.

Recordó que al iniciar su administración, el 1 de diciembre del 2018, diez empresas le vendían al gobierno federal 100 mil millones de pesos en medicamentos al año. Tres de esas empresas eran de influyentes y de políticos corruptos que vendían 60 mil millones de pesos al año.

Destacó que gracias que la morenista Delfina Gómez resultó electa como la próxima gobernadora del Estado de México, el IMSS-Bienestar llegará a esa entidad y con ello se cancelarán contratos con corruptos. “Lo que considero más importante es de que ya va a haber un cambio en el gobierno del Estado de México y la maestra Delfina Gómez ya estableció comunicación con Zoé Robledo, del IMSS-Bienestar, porque el Estado de México va a integrarse al sistema de IMSS-Bienestar”, apuntó.

AMLO asegura que con la integración del Estado de México al IMSS-Bienestar, se terminará la corrupción en el sector salud

FOTO: Archivo

Con información de Iván Evair Saldaña y Paris Alejandro Salazar