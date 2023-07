Con fotografía en mano, padres de Osmar Guadalupe Torres recorren Veracruz para encontrar a su hijo: lleva más de cuatro meses desaparecido

Osmar Guadalupe Torres Cabrera, de 17 años, desapareció el pasado 5 de marzo en la colonia Plan de Ayala, municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz, una zona golpeada por una ola de violencia desde que inició este año. Sus padres están destrozados, aún no saben nada de su “pequeño” y por ello recorren comunidades con su fotografía para localizarlo.

Marcelo Guadalupe Torres López y su esposa Sujey Cabrera Cruz, acudieron a Palacio de Gobierno, la mañana del martes 11 de julio, en la ciudad de Xalapa, para reunirse con representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda y dar seguimiento al caso.

A Marcelo le entra el sentimiento cuando recuerda que su hijo lleva más de cuatro meses desaparecido y a la fecha no hay rastros de él. Osmar, desde pequeño, auxiliaba a su padre en los trabajos de albañilería.

“Es muy preocupante, muy duro. Estos cuatro meses que han pasado han sido los peores meses de mi vida, pido ayuda al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por eso vinimos a Xalapa, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los medios de comunicación, que nos apoyen”.

"Estos cuatro meses que han pasado han sido los peores meses de mi vida" comentó el padre del menor

Créditos: Juan David Castilla

No hay acceso a las cámaras

Teme que el menor haya sido víctima de un delito, pues Tihuatlán está pegado a Poza Rica, solo los divide un puente, y en esa ciudad petrolera han sido constantes las masacres en bares, el hallazgo de cuerpos mutilados, las balaceras y las desapariciones forzadas.

El joven salió de casa cerca de las 13:30 horas. Dijo a sus familiares que se ausentaría solo un rato, pero hasta el momento no ha vuelto y sus padres, angustiados, ya no saben qué más hacer para encontrarlo con vida.

Han repartido volantes y pegado carteles con los generales y la fotografía de su hijo

Créditos: Juan David Castilla

Ese domingo por la tarde, el señor estuvo llamándole por teléfono y enviándole varios mensajes vía WhatsApp, pero no tuvo respuesta. Empezó a indagar y le dijeron haberlo visto en una tienda OXXO, de la colonia Plan de Ayala, aproximadamente a las 23:00 horas, con dos de sus amigos.

Sin embargo, las autoridades ni siquiera pudieron acceder a las imágenes de las cámaras de videovigilancia en dicha tienda de autoservicio, material que era clave para esclarecer el caso.

Se sumaron al colectivo de búsqueda “María Herrera”

Sus padres han recorrido diversas comunidades con la fotografía de su hijo Osmar y también han indagado con conocidos y amigos para saber qué pudo haberle ocurrido.

Marcelo y Sujey han caminado en las localidades La Bomba, Copal, Úrsulo Galván y Plan de Ayala, pertenecientes al municipio de Tihuatlán, y han llegado hasta la comunidad La Mesa de Metlaltoyuca, estado de Puebla, donde han repartido volantes y pegado carteles con los generales y la fotografía de su hijo.

Marcelo indica que no hay avances en la investigación de este caso porque la Agencia del Ministerio Público Investigador Regional en Tihuatlán está rebasada, pues solo cuenta con tres policías ministeriales y dos administrativos para atender todas las denuncias interpuestas en la zona.

Su hijo lleva más de cuatro meses desaparecido y a la fecha no hay rastros de él

Créditos: Juan David Castilla

Osmar es un joven alegre, fanático y jugador de fútbol soccer, auxiliar de albañilería y cercano a su familia. Desde un tiempo a la fecha comenzó a frecuentar la zona de antros en la avenida 20 de Noviembre, en Poza Rica, donde han sido constantes las quejas ciudadanas por la venta de droga.

“Pero yo no noté ningún cambio en mi hijo. No hemos podido hablar con el gobernador, quiero confiar en la buena voluntad de sus empleados, en esta ocasión nos trataron muy bien, pero si no nos apoyan haremos una huelga o un paro para tratar de hablar con el gobernador”, relató Marcelo.

Marcelo y Sujey se sumaron al colectivo de búsqueda “María Herrera” del municipio de Poza Rica, donde también participan en diversas acciones para visibilizar el problema de las desapariciones de personas y sumarse a las búsquedas.

