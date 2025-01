Van contra jueces de Veracruz por presunta detención ilegal

El director general de Grupo CIMA Abogados, Erick Hoyos, reveló que se procederá legalmente contra el juez Fernando Velasco Luna y su auxiliar de sala, Eder Rivera Rodríguez, señalados de dilatar la justicia en el caso de su cliente José Jorge “N”, quien fue privado de su libertad desde agosto de 2021, a través de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En conferencia de prensa, el abogado comentó que Jorge “N” lleva más de tres años detenido ilegalmente, pues no existe evidencia certera de que él haya cometido un homicidio doloso, delito que se le imputa. Después de unos meses, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la defensa tramitó un amparo.

“Estamos nosotros ya en el área de aquí de la firma legal de proyectos, está realizando ya unas denuncias pertinentes en contra del juez de juicio, en contra del auxiliar de sala que se aventó a firmar este oficio, el juez de juicio fue Fernando Velasco Luna, contra él va una denuncia, no nos podemos quedar callados, la verdad es que, digo, entonces no nos dedicaríamos a ser abogados si dejamos pasar por alto este tipo de cosas, y también va una denuncia en contra de Eder Rivera Rodríguez, que es su auxiliar de sala”, expresó.

Enfatizó que durante más de dos años intentaron mantener el caso fuera del ámbito mediático, pero ahora consideran necesario actuar para proteger los derechos y la libertad de su representado.

“Yo diría que ha habido errores y faltas y hay que decirlo por todos lados, desde el inicio con la fiscalía, este es un asunto que nosotros no llevamos en la audiencia inicial, no nos tocó llevar la etapa inicial, lo tomamos ya en la etapa intermedia, pero desde que nosotros lo tomamos hemos visto sumamente fallos y deficiencias, eso es una realidad”.

CONTRADICCIONES

Además, opinó que hay una serie de anomalías que se han cometido por parte de las autoridades de procuración e impartición de justicia, lo que vulnera los derechos de Jorge “N”.

“Yo les podría decir, y con sinceridad y hasta con tristeza se los digo, desde el Poder Judicial Federal, en los tiempos tan dilatantes que les llevó, la Fiscalía evidentemente, que ha sido totalmente parcial, que ha sido nada objetiva, no ha sido para nada dirigente, y por supuesto que los jueces que han intervenido, los jueces que han intervenido no han sido parciales, queremos dar a conocer las videograbaciones de este proceso, las vamos a ir dando a conocer en nuestras redes sociales, poco a poco, porque la sociedad tiene que saber, tiene que conocer cómo se llevan a cabo las audiencias en el estado de Veracruz”.

Erick Hoyos indicó que paulatinamente se darán a conocer las videograbaciones de las audiencias para que la sociedad se percate de las injusticias que ha padecido su cliente. El testigo que participó en el juicio indicó que la víctima tenía aproximadamente 50 años al momento de los hechos, pero el médico que realizó la necropsia reveló que se trababa de una mujer de entre 25 y 30 años.

“Es increíble muchas veces las resoluciones que se avientan, cuando tú como abogado te has esforzado, has estudiado, has recolectado pruebas, has hecho actos de investigación, y que un juez de la nada te las desestime, porque existe alguna indicación de que tiene que ser vinculado a proceso la persona, porque existe una indicación de que: es que qué van a decir los medios de comunicación si no vinculamos a proceso a quien ya dije yo que era un asesino, por favor, dónde dejamos el derecho”, enfatizó.

AMPAROS

Erick Hoyos acusó que los jueces han sido parciales y que la jueza del Decimoquinto Distrito, con sede en Xalapa, Arianna Escobar Fernández, tardó dos años en resolver el amparo y dar la razón a la defensa de Jorge “N”. Se presentaron más demandas de amparo por parte de Grupo CIMA Abogados, como el 860/2022, 1172/2023 y 256/2024.

“El 16 de agosto del año 2024, como se los comenté, dos años después, la juez de distrito del decimoquinto del Poder Judicial Federal con sede en Xalapa, nos dice que teníamos la razón y a través del contenido de su sentencia nos dice de manera medular y resumida lo siguiente, que el juez responsable, es decir el juez que impuso la medida cautelar a Jorge N, primero transgredió las reglas del procedimiento porque no se le ha juzgado dentro de un plazo razonable, dice se ha incumplido con los plazos procesales mismos que han entorpecido la prosecución del proceso penal”.

A Jorge lo condenaron a 20 años de cárcel, pero su defensa presentó una apelación a Segunda Instancia ante un Tribunal de la ciudad de Xalapa; sin embargo, el abogado indicó que fue sentenciado sin pruebas y pese a contradicciones de un testigo, así como en el peritaje y en la necropsia al cuerpo de la víctima.