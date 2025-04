Chocan en Senado por solicitud de la ONU sobre desapariciones en México

Morena y la oposición chocaron en la sesión del Pleno del Senado de la República por la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para que el gobierno federal proporcione información sobre las desapariciones en México.

Casi al arrancar la sesión, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, presentó la postura del Senado en contra de las declaraciones del presidente del Comité contra la desaparición forzada de la ONU, CED, por sus siglas en inglés, Olivier de Frouville, quien en “un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas”.

Fernández Noroña sostuvo que habían recibido información que a su parecer es fundada respecto a, y cito textualmente, “que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”.

“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración?”, cuestionó Fernández Noroña.

Foto: Cuartoscuro

Se lanzan contra oposición por inicio de desapariciones forzadas

Incluso, sostuvo que las desapariciones forzadas fueron en los sexenios del PRI y PAN.

Al respecto, la senadora por el PRI, Carolina Viggiano, calificó esa postura de Fernández Noroña como ruin por llevar el debate de las desapariciones a los gobiernos del pasado.

“Es una vergüenza la ruindad de este hombre que solo viene a mentir aquí, usted que es un mentiroso”, indicó la priista

Al respecto, el senador por el PAN, Marko Cortés rechazó la postura del presidente del Senado porque fijó posiciones personales desde la presidencia.

Recordó que hoy el PAN se reunió con un grupo de madres buscadoras, “nos decían que ya no tenía caso ir a las fiscalías que porque los propios gobernadores excusaban, pues es que como son autónomas este pues no investigan y no hacen bien su trabajo que no tiene caso ir a las fiscalías y que tampoco tiene caso ir a la Comisión nacional de derechos humanos”.

El panista sostuvo que las madres buscadoras tienen esperanza con esta solicitud de información para la investigación que va a ser la ONU por los desaparecidos en México.

TJM