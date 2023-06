Veracruz: detienen a presunto asesino del tío del futbolista Miguel Layún

Una persona fue detenida por el asesinato del académico jubilado de la Universidad Veracruzana (UV), Francisco Javier Zepeda Albarrán, tío del futbolista profesional Miguel Layún, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez este lunes 25 de junio.

En conferencia de prensa, realizada en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, el mandatario estatal dio a conocer que se trata de un solo responsable y que la línea de investigación apunta a un crimen por temas relacionados con su “entorno personal”.

“Ya está detenido el presunto responsable. Es un asunto del ámbito meramente personal. No fue ejecución, no fue crimen de odio, es una cuestión muy personal que no voy a dilucidar aquí, está detenido el responsable y se hará justicia, independientemente de lo que haya pasado”, enfatizó.