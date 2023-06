Devuelve ISSSTE la vista a 500 derechohabientes en Jornada Quirúrgica Oftálmica

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha logrado que, este año, 500 derechohabientes recuperen la visión, al ser beneficiados con cirugías de cataratas en unidades médicas de la Ciudad de México, 300 más que en 2022, con lo cual se avanza en el abatimiento del rezago quirúrgico provocado por la pandemia. Este año se estima realizar dos mil 500 operaciones en todo el país.

Parte de la estrategia se lleva a cabo a través de las Jornadas Quirúrgicas Oftálmicas, encabezadas por el director general, Pedro Zenteno Santaella, y el titular de la Dirección Médica, Ramiro López Elizalde, las cuales son para favorecer a adultos mayores, que son los más afectados por esta enfermedad.

La subdirectora de Regulación y de Atención Hospitalaria del ISSSTE, Selene Martínez Aldana, destacó que a los pacientes se les colocaron lentes intraoculares que les permiten recobrar en gran proporción la visibilidad, lo que significa mejorar su calidad de vida.

El programa se enfoca en optimizar los recursos de la institución; convoca a personal altamente capacitado en cada una de las unidades médicas, en las cuales participa personal médico directivo y de enseñanza; residentes y personal administrativo. Hay una planeación previa para ubicar a la derechohabiencia que requiere la operación.

Las y los cirujanos oftalmólogos participantes en este esquema, podría decirse que, al igual que los pilotos de avión, cumplen con gran cantidad de vuelos; en este caso, con el mayor número de procedimientos quirúrgicos oftalmológicos en la institución.

El objetivo del programa es mejorar de manera integral la incorporación de la población con problemas de cataratas a sus actividades cotidianas, familiares, económicas y sociales, indicó.

La especialista Selene Martínez informó que, a partir de agosto, inicia otra Jornada Quirúrgica Oftálmica en 27 sedes del país, en las cuales cuatro oftalmólogos líderes coordinarán los procedimientos que implican colocar uno o dos lentes intraoculares en distintos momentos.

La oftalmóloga general con alta especialidad de la Clínica de Especialidades Churubusco, Adriana Sánchez Landeros, señaló que, en esta unidad, un cirujano, Arturo Ramírez Mondragón, y tres cirujanas, Blanca Alondra Ruiz de la Cruz, Concepción Ríos Servín y ella, realizaron más de 100 cirugías de cataratas en dos semanas, tanto a pacientes de la clínica como de la zona sur: del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” y Hospital “Darío Fernández”.

La mayor parte de quienes fueron intervenidos son pacientes de la tercera edad, en igual número de hombres y mujeres, con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes (controlada) e hipertensión.

Agradeció la participación del personal médico del servicio de oftalmología de la Clínica de Especialidades Churubusco —que prácticamente no tiene rezago en la materia—, desde la revisión prequirúrgica hasta la intervención ambulatoria; es decir, no hay hospitalización y el derechohabiente entra y sale el mismo día.

Le devolvieron la vista

Celia Cervantes Lee, pensionada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, agradeció al ISSSTE y al personal de la Clínica Churubusco por devolverle la vista al ser intervenida por cataratas.

Antes de entrar a la revisión de su operación, comentó: “Me hicieron el favor de llamarme y me dieron la sorpresa de que me iban a operar de cataratas en un programa que hay, y además me iban a dar el lente. Me han tratado muy bien. Me fue muy bien en mi cirugía”.

Luego de salir de la cita de seguimiento, expresó: “Me han tratado todos perfectamente. Porque le voy a decir una cosita: Así como hablan mal del ISSSTE, de la seguridad social, hay que hablar lo bueno y yo estoy muy agradecida con el instituto por esto y por muchas cosas más”.