AMLO insiste a Biden sobre migración: "Se necesitan recursos económicos, no muros ni militarización"

En la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador inició llamando al gobierno de Estados Unidos, que encabeza Joe Biden, a que atiendan el problema de la migración aportando recursos económicos para el desarrollo de países latinoamericanos y no con muros ni militarización en la frontera.

Resaltó que México está predicando con el ejemplo, destinando millones de pesos para programas como Sembrando Vida, aplicados en países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, a fin de ayudar a frenar la migración forzada de sus ciudadanos.

“Hemos estado insistiendo bastante en el gobierno de Estados Unidos para que destine fondos suficientes a planes de desarrollo y estados, predicando con el ejemplo. Nosotros estamos llevando a cabo un plan en Centroamérica con la participación, la aceptación de los gobiernos de Centroamérica y del Caribe. Hay muy buenos resultados”

AMLO insiste a Estados Unidos para que apoye al programa Sembrando Vida

FOTO: Archivo

Destacó que México seguirá ayudando a atender de fondo el problema de la migración, para que esta no se dé por necesidad. “La migración tiene que ser opcional, no forzosa y hay que atender las causas, hay que crear empleos, hay que promover del bienestar de los pueblos, de donde salen los migrantes, que eso es lo mejor, no los muros, no la militarización, no el mal trato a los migrantes”, dijo.

López Obrador dijo que a través de Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), el gobierno mexicano ya expuso al gobierno de Biden los resultados de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica.

"Lo estamos exponiendo al gobierno de Estados Unidos, Washington, con el propósito de que se apoye con recursos a los pueblos de Centroamérica y del Caribe. Si nosotros lo estamos haciendo ellos podrían ayudar mucho, no apostar a la fuerza, al armamentismo, apostar al desarrollo de los pueblos”, explicó.