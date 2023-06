Exhiben a tres jueces en la mañanera por liberar a huachicoleros

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, fueron exhibidos tres jueces, por liberar a presuntos delincuentes que se dedicaban al robo de hidrocarburos. El primer caso fue el juez Arturo Medel Casquero, quien decretó el ejercicio de la no acción penal contra el dueño de un inmueble donde se localizó una toma clandestina de combustible.

Y es que el 23 de julio se reporta la toma clandestina en Barranca del Muerto, donde se encontró una derivación que se dirigía hacia un predio de la alcaldía Miguel Hidalgo, por la peligrosidad de la estación el predio fue asegurado. El juez argumentó que no se crédito que esa toma clandestina se encontraba en el número 100 a 100 BIS del inmueble, a pesar de que el detenido había declarado que se trataba del mismo predio.

"Por ello, se dejó sin efecto legal todas las actas actuaciones realizadas por la FGE y liberó el inmueble del aseguramiento que mantenía la fiscalía sobre el mismo y también del propietario del predio", dijo el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio.

En otro caso de una toma clandestina más, detalló el funcionario, se localizó en un inmueble en el Poliducto de Tuxpan a Tula en Coatepec, Hidalgo donde Ernesto Tinajero fue asegurado. En ese caso se iniciaron 20 carpetas de investigación, sin embargo Ernesto Tinajero no permitió que el personal de Pemex inhabilitar la Toma clandestina del predio, por lo que Pemex presentó una denuncia contra Tinajero por encubrir la toma clandestina.

A pesar de ello, la jueza Gabriela Capetillo Piña no consideró válida esta forma de detección de la toma además la jueza Veronica Gutiérrez Fuentes dictó auto de no vinculación, proceso porque no se acreditaron elementos, aún cuando el imputado dijo tener conocimiento de las tomas clandestinas al interior de su predio. Asimismo, el juez Jesús Anim López también lo favoreció.

En otro caso, el 30 de diciembre de 2022 fue detenido en flagrancia Fernando "N", realizando remoción de tierra con una pala sobre el poliducto Salamanca-Guadalajara en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por lo que fue presentado ante el juez del control Edgar Alonso Ambriz, del centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco por el delito de alteración.

No obstante, dicho juez lo declaró en libertad pues a su parecer la pala que traía en las manos no era un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina. "El juez determinó que si bien el detenido traía un niple que utilizan para colocar en el ducto, no llevaba la herramienta adecuada para instalarlo, ni se le podría declarar que hubiera colocado la toma clandestina", dijo.

Anuncian detención de jueza en el informe de Cero Impunidad

La detención de la jueza Angélica Sánchez, de Cosamaloapan, Veracruz, fue anunciada este martes en Palacio Nacional, como un caso relevante del informe Cero Impunidad, de personas detenidas acusadas de diversos delitos en el país.

Al presentar el informe en la mañanera, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, señaló que entre el 13 al 26 de junio pasados fueron detenidas 17 mil 160 personas, de las cuales fueron presentadas ante el ministerio público 16 mil 811.

Entre los casos relevantes, destacó, fue la detención del pasado 16 de junio de la jueza Angélica "N", “por delitos cometidos contra la fe pública y tráfico de influencias, en agravio de la fe pública y el servicio público cuando se desempeñaba como jueza de control del 18 Distrito de Cosoamalapan, esto en el estado de Veracruz.

“Recordemos que el sábado 3 de junio, la hoy detenida, mientras se desempeñaba como juzgadora de control decretó la no vinculación a proceso y la inmediata libertad de Itiel ’N’, alias ‘Compa Playa’, quien fue detenido y está acusado de un doble homicidio”, señaló el general.

