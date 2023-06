"Pura faramalla": AMLO dice saber quién será el candidato de Va por México y desconoce su proceso interno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el método que este lunes anunciará la coalición “Va por México” para elegir a su candidato presidencial de 2024 es una "simulación" y “faramalla”, dijo que ya sabe quién será el candidato y lo dará a conocer en los próximos días.

En su conferencia matutina de este lunes, el titular del Ejecutivo, fue cuestionado sobre el anuncio que darán a conocer hoy los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD sobre el proceso para elegir a su abanderado presidencial que contienda en los comicios del próximo año.

“Es una simulación y el candidato o la candidata del bloque conservador que independientemente de quién sea ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria, lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir humillando, ignorando al pueblo, porque ni modo que le tengan amor al pueblo”, señaló el primer mandatario.

Refirió que la unidad entre la oposición es histórica y lo ha hecho desde 2006, cuando dijo, le robaron la elección, lo repitieron en 2012 y lo quisieron repetir en 2028 , pero aseguró López Obrador, “no le funcionó”, por ello, ganó la elección y reconoció el actual del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En este contexto, dijo que en esta ocasión está ocurriendo lo mismo, y aseguró que ya sabe quién será el candidato porque lo decidirán las cúpulas del conservadurismo, entre empresarios y los “intelectuales orgánicos”, encabezados por Claudio X. González, por ello, reiteró que el método que anunciarán es “pura faramalla” y él dará a conocer quién será el candidato en los próximos tres días.

Sostuvo que no se equivocará porque los conoce muy bien. Foto: Especial

“Ahora se repite la historia vuelven a buscar la unidad, ya no está Claudio X, papá, ahora está Claudio X. González, hijo, ese es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla, se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora para tener un candidato y regresar por sus fueros… no tienen programa, ni nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tiene llevadera.

“Ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir quién va a ser el candidato de ellos… en dos o tres días les digo, estoy seguro que no me voy a equivocar… en dos o tres días les digo, yo les voy a decir porque son consultas arriba, en la élite, el poder económico, el poder político, se nutren, se comunican mutuamente y ya les voy a decir ”, aseguró el presidente de México.

Sostuvo que no se equivocará al revelar en dos días quién será el candidato de “Va por México”, porque dijo, los conoce muy bien.

“No me voy a equivocar eh, no me voy a equivocar, eso ya está resuelto porque se reúnen con anticipación, entonces empiezan a hacer sus enjuagues, tienen que tomar algunos acuerdos, se consulta a la cúpula de los potentados, también a la cúpula política del conservadurismo, qué opina (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, (Carlos) Salinas, hacen esa consulta, luego interactúan con los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas y ya después ya se sabe… Lo que no hay duda es que ellos van a elegir primero, en estos días y yo les voy a informar ¿cómo me voy a equivocar? Si los conozco muy bien”, recalcó.

Con información de Misael Zavala.