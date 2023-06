AMLO se lanza contra los corridos tumbados y da una sugerencia musical para los jóvenes

“Con todo respeto, aclaro, no hay censura. Prohibido prohibir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la Mañanera de este lunes cuando habló del combate a la adicción de las drogas y fue cuestionado sobre su opinión de las canciones que mantienen letras alusivas a los excesos de las fiestas y el uso de las drogas como lo plantean los llamados corridos tumbados.

En Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que hay muchas opciones musicales para que los jóvenes escuchen, y puso como ejemplo una canción que para el mandatario es una de las mejores que ha escuchado en los últimos tiempos.

AMLO puso como ejemplo "Supérame" del Grupo Firma para que escuchen los jóvenes. Foto: Presidencia

“(Grupo) Firme, me gustan mucho a mi y le gustan mucho a los jóvenes, la de “supérame”, ponla, ponla. La que estuvieron aquí en el Zócalo… porque está una niña, jóvenes cantándola, pero así como esa, ¿y por qué no esa música?, afirmó AMLO

AMLO arremetió contra las canciones a favor de la drogas

López Obrador arremetió contra los grupos musicales que tienen canciones donde hablan a favor del consumo de drogas y apoyo a los narcos. Aclaró que aunque no les guste a los jóvenes o canta autores, no se quedará callado sobre las canciones que hablan sobre que son buenas las tachas, que tienen una arma calibre 50, que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes.

"Soy muy mal pensado o precavido y siempre pregunto 'de parte de quien quien promueve todo eso'. Y es que el consumo de la droga destruye en seis meses. Nada de música buena ondita de avanzada y rebelde, no eso no", expuso.

AMLO destacó que a los jóvenes les gusta el Grupo Firme. Foto: Presidencia

Sin embargo, aclaró que nunca va a censurar a esos grupos, pues pueden cantar lo que quieran, pero otras formas de ser felices que no es la droga, no es la violencia, no es el querer triunfar a como sea afectando a otros.

Incluso, durante la conferencia de prensa Mañanera, el presidente pidió que se proyectara la canción "Ya superame" de Grupo Firme que estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México, y dijo que esa canción sí le gusta. "Aunque se enojen conmigo los muchachos y muchachas, pero eso no es lo único que hay en la vida, hay otras opciones en la vida", aseveró.

Adelantó que pronto se darán a conocer las cifras del levantamiento de encuesta Nacional de consumo de drogas, donde se van a dar a conocer las hipótesis que vamos a ir demostrando de que no hay mucho consumo de drogas.

"Se trata de tener un buen diagnóstico para mejorar nuestra acciones", aseguró.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje para los jóvenes melómanos para que "sigan escuchando de todo, y tengan cuidado... mucho ojo", enfatizó el mandatario federal desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

¿Qué son los corridos tumbados?

El corrido tumbado es un subgénero de la música regional mexicana (comuúnmente llamada como banda) que combina los corridos, pero convive con otros géneros como el rap, el hip hop, la cual surgió en la década de 2020.

Entre sus principales representantes que han conseguido fama destaca Natanael Cano recientemente Peso Pluma, quien ha manifestado que sus canciones nos son para que sean escuchadas por los menores de edad, ya que trascendió que un niño se suicidió porque sus padres no lo dejaron escuchar las caciones del mísco.

RMG