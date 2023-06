Hallan muerta a Salma Yesenia, joven desaparecida tras salir con su cuñada en San Quintín

La exhaustiva búsqueda que una familia llevó a cabo para localizar Salma Yesenia Bautista López llegó a su fin de la manera más triste, pues se confirmó que el cuerpo calcinado localizado durante los operativos realizados por colectivos de madres buscadoras es el de la joven de 23 años, desaparecida el pasado viernes 16 de junio en la puerta de su casa, ubicada en la colonia Flores Magón, de la localidad de San Quintín, en el estado de Baja California.

El hallazgo del cuerpo se realizó el pasado 20 de junio, pero debido a que estaba calcinado fue imposible que se realizara un reconocimiento, por lo que se llevó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) donde además de realizarle la necropsia de ley se le practicaron pruebas de confrontación genética con material de su madre, las cuales arrojaron resultados de compatibilidad, por lo que se confirmó la identidad, según informó el fiscal regional de San Quintín, Fernando Maldonado Lamadrid.

Salma era amante de la naturaleza. Foto: Facebook, Vicky López.

Detienen a dos personas por el caso de Salma Yesenia

Asimismo, en la rueda de prensa Maldonado Lamadrid informó que la noche del miércoles 21 de junio, en Mexicali, fueron detenidas dos personas, las mismas que la señora Virginia López -madre de Salma- señaló como presuntos responsables de su desaparición. Se trata de los esposos Heriberto “N” y Ana Patricia “N”, esta última cuñada de la víctima. El funcionario explicó que esas dos personas fueron las últimas que estuvieron con la joven de 23 años, por lo que se reunieron datos de prueba concisos y contundentes para solicitar y cumplimentar las órdenes de aprehensión, así como presentarlos ante un juez.

Su cuñada fue detenida. Foto: especial.

Tras ser llevados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, ambos fueron llevados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ensenada, donde esperan se realice la audiencia de vinculación. El fiscal regional explicó que si se logra la vinculación a proceso, se otorgará un plazo para la investigación complementaria y en ese periodo se puede reclasificar el delito a homicidio o feminicidio, pues ahora es por desaparición forzada.

El esposo también fue detenido. Foto: especial.

Salma Yesenia

Para no entorpecer la investigación en curso, Maldonado Lamadrid optó por no revelar el móvil ni mayores detalles del caso. Agregó que no se ha determinado la causa de muerte porque el cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Los primeros datos arrojan que el cuerpo de la joven tenía ya entre cuatro y cinco días en el panteón de la colonia Lázaro Cárdenas, por lo que posiblemente fue privada de la vida el mismo día que desapareció, el 16 de junio.

Salma Yesenia Bautista López era una joven de 23 años, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Tijuana. Su madre la describe como hogareña, tranquila y siempre de buen humor. Tenía muchos amigos que la querían y ayudaron a la mujer a buscarla, “fue bien querida, bien apreciada”. Las fotos que compartieron su familia y amistades muestran que era amante de la naturaleza.

Virginia López informó a medios locales sobre la muerte de su hija, agradeció todo el apoyo que recibió de las autoridades, los medios y la sociedad para buscar a Salma. De igual manera publicó en redes sociales un mensaje de despedida: “Hasta pronto mi amor”, el cual acompañó con una foto.

DMGS