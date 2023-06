AMLO habla sobre el caso de Angélica Sánchez: "Algunos jueces han actuado sin honestidad"

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre la jueza de Cozamaloapan que fue acusada de liberar a un criminal que, presuntamente, es un generador de violencia en la entidad. Explicó que en el caso de Angélica Sánchez, se ha informado todo lo relacionado con el caso y que no se permitirán practicas como esa.

"Muchos jueces, una considerable mayoría y también magistrados y ministros, han actuado sin rectitud ni honestidad"

El mandatario federal dijo que "esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal. Se autoriza libertad a presuntos delincuentes y se hace de manera completamente atípica".

López Obrador explicó que la jueza ordenó que se libere a un presunto homicida, considerado como parte de un grupo de delincuencia organizada y que además dio sólo una hora para que cumplan con la determinación. "Regularmente esto debe tomar 24 horas o incluso 48 horas", abundó.

Dijo que así ha sucedido en otros casos, en donde el viernes en la noche o el sábado en la mañana se dan las liberaciones, "pero nunca había pasado eso de que lo liberaran en una hora".

La jueza liberó al presunto delincuente

-¿Respalda la postura del gobernador Cuitláhuac contra la juez?, cuestionó la prensa. “Claro que sí la respaldo y nosotros vamos a hacer lo mismo. Hoy en la reunión de seguridad, siempre estamos viendo lo de un juez, una jueza, creo, aquí en las tomas clandestinas que se encontraron creo que en Azcapotzalco dejaron en libertad a los presuntos responsables.

“Y saben por qué, porque en la denuncia se puso como dirección en donde estaba la bodega y la toma clandestina que era la calle de Hidalgo con domicilio 100 y el juez o la jueza utilizó eso para dejar en libertad al presunto responsable porque no es 100, es 100 Bis, con todos los elementos. Todo esto lo vamos a probar.

“Entonces, en el caso del huachicol no, un juez, otro juez, otro, que se detienen a las mismas personas y quedan libres”

López Obrador informó que en la reunión que tuvo hoy con su gabinete de seguridad instruyó hacer una revisión del actual marco legal y el actuar de los jueces para combatir el robo de combustibles. “Porque cuando llegamos al gobierno se logró una reforma constitucional para que la corrupción se considerada delito grave, porque no lo era. Porque en el tiempo de Salinas de Gortari se hizo una modificación al Código Penal y no se consideró a la corrupción como delito grave. Pero también no era delito grave el robo de combustible ni era delito grave el fraude electoral, se hicieron todas esas reformas, pero sigue pasando lo mismo desde el punto de vista de los procesos judiciales”, finalizó.

AMLO insiste con el tema de Tomás Zerón

AMLO manda segunda carta sobre el tema de Tomás Zerón

El presidente López Obrador informó que envió una segunda carta al primer ministro de esa nación, Benjamin Netanyahu, para que facilite el traslado a nuestro país de Tomás Zerón de Lucio, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa.

En Palacio Nacional criticó que Israel, país con el que no se tiene tratado de extradición, esté protegiendo a un torturador, además de que existe la versión de que la protección es por la venta de equipos para espionaje.

Sin pregunta de por medio y cuando criticaba a los jueces por proteger a delincuentes, López Obrador afirmó que en el sexenio anterior se inventó la llamada verdad histórica. “Y todo lo arman con tortura, por cierto, ya mandé al primer ministro de Israel en la carta, una segunda carta para que nos ayuden en la extradición de Tomás Zerón, ya la envié la carta, es la segunda”, afirmó.

“Porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a un torturador, nadie debe proteger a torturadores en el mundo y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de exterminio”, señaló.

El presidente López Obrador refirió que existe una otra versión sobre la presunta protección a Tomás Zerón de Lucio. “Existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos espías, de espionaje, que son de Israel y eso Los protege, imagínense, ¿por un negocio, por una compraventa, por dinero proteger a quienes violan derechos humanos? Esto en el caso Ayotzinapa, pero lo mismo en otros asuntos”, finalizó.

