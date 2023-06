Cuitláhuac García miente, asegura la hija de la jueza Angélica Sánchez: "El gobernador tergiversó todo"

El pasado viernes 16 de junio, la jueza de Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez, fue detenida en un hotel de la Ciudad de México presuntamente por cometer delitos de tráfico de influencia y contra la fe pública. Además, la mujer ha mencionado que en ese momento tenía un amparo de un juez para evitar su detención y le comentaron que ese documento no tenía validez.

El gobernador Cuitláhuac García, cuestiona si Angélica Sánchez se reunió con alguien para acordar la libertad del acusado de haberse beneficiado por parte de la magistrada. Ante esto, en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la hija de la Jueza Angélica Sánchez Hernández, Ingrid Gómez desmintió las acusaciones que se han hecho sobre su mamá

“Nosotros ni siquiera conocemos al licenciado Vallejo. Sé que cómo se apellida pero ni siquiera sé su nombre, jamás lo he visto en persona”, comentó.

Detienen e Angélica en la CDMX Foto: Twitter @C13Guadalajara

Al respecto, la hija de la acusada indicó que si alguien podría haber conocido a ese licenciado sería ella ya que ella estaba con su madre en los juzgados; sin embargo, dijo desconocer al abogado con el que se le vincula a su madre. Reveló que las audiencias que ha habido fueron vía remota, ya que el señor se encontraba en Coahuila, por lo que jamás pudo verlo en persona.

En relación a lo que dice el gobernador de Veracruz, de que el abogado y la familia estaban esperando a que saliera, reiteró que cualquier persona tiene derecho a estar en una audiencia sobre todo si son públicas.

“El abogado ahí tenía que estar porque era su representado, no entiendo qué tiene que ver”, dijo respecto a la declaración de Cuitláhuac García.

¿Por qué le urgía liberar rápido al delincuente?

A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, Ingrid Gómez aseveró que no era una urgencia liberar a la persona que estaba en audiencia. Contrario a esto, afirmó que el gobernador tergiversó todo y aclaró que su mamá dictó un auto de no vinculación a proceso con una liberación inmediata, es decir, al ver que el señor estaba retenido junto con su abogado dentro del penal, había esa “urgencia”, ya que el señor era una persona libre, y no tenía razones para estar dentro del penal y ahí fue donde pusieron estos obstáculos de que no saliera.

“Mi mamá mandó a traer una actuario federal para constatar que al señor no lo dejaban salir”, dijo

Indicó que leyó lo que el amparo decía e indicó que con libertad de jurisdicción se puede volver a vincular o no, sin caer en los vicios anteriores y justificando el por qué de la no vinculación. El amparo es tan claro, dijo, le estipula tantas cosas que ella tenía que volver a analizar que no había una manera de que se pueda quedar vinculado a proceso o que el señor siguiera encarcelado.

DRV