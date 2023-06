Fuerte movilización policiaca en Iztapalapa por una balacera

En calles de la alcaldía Iztapalapa hubo una fuerte movilización de los cuerpos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido a que fueron reportados por vecinos varías detonaciones de bala que alertaron a los habitantes de una de las demarcaciones con mayor habitantes en la capital del país.

Los hechos se registraron en la colonia El Retoño que colinda con la avenida Río Churubusco en la cuarta alcaldía con mayor extensión territorial de la CDMX. Al atender la llamada de emergencia recibida al número 911, los efectivos policiacos acudieron al auxilio de la balacera que causó pánico en los vecinos de la zona.

Reportaron un herido en Iztapalapa

De acuerdo con los testigos, los balazos se escucharon en las inmediaciones de la calle de Biólogos y la zona de Emilio Carranza en la citada colonia. Un grupo de al menos 20 uniformados llegaron al lugar donde se presentó la llamada y comenzaron a indagar sobre el origen de las detonaciones de arma de fuego.

En Iztapalapa hubo una balacera esta mañana. Foto: Archivo

Aunque trascendió que podría tratarse de un asunto vinculado con un delito de alto impacto como de narcomenudeo o algún secuestro, sigue sin precisarse los motivos que originaron que hayan habido balazos a temprana hora de este inicio de semana.

No se reportó ninguna persona herida tras la balacera registrada, pese que también los servicios de emergencia del ERUM recibieron un mensaje que advertían que habían escuchado los balazos en la mismas zona reportada, donde incluso se indicó que hubo un hombre herido; no obstante al llegar a la zona, los paramédicos no encontraron a nadie herido.

Asesinan a un comerciante en el Centro

Un comerciante en el Centro Histórico de la Ciudad de México no logró sobrevivir a una extorsión, por lo que fue asesinado por los criminales que le exigían el pago por brindarle seguridad. El pasado 8 de junio, comenzó a circular en redes sociales un video donde se aprecia el momento en que un comerciante es asesinado a balazos tras defenderse del atraco.

Las imágenes han provocado indignación y miedo entre los internautas. Se presume que fueron presuntos integrantes de La Unión Tepito quienes orquestaron el ataque a plena luz del día.

RMG