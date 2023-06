Policía de la CDMX revela la verdad sobre el video del supuesto secuestro en la México-Cuernavaca

Recientemente se dio a conocer un video a través de Twitter en el que se puede ver a un grupo de hombres que le cierra el paso a un conductor que circulaba sobre la carretera federal México-Cuernavaca, las imágenes causaron tal impacto que internautas comenzaron difundir la versión de que se trataba de un supuesto secuestro perpetrado a plena luz del día, sin embargo, las autoridades dieron a conocer lo que en realidad sucedió.

La SSC-CDMX da a conocer por qué un hombre fue interceptado en la México-Cuernavaca

Poco después de mediodía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió una tarjeta informativa en la que precisó que sucedió en el video difundido a través de redes sociales: "Los hechos ocurrieron el pasado 04 de junio, cuando personal de investigación de esta Secretaría, sobre la carretera federal México Cuernavaca, a la altura del kilómetro 21, interceptó una camioneta color blanco a la que se le daba seguimiento derivado de un reporte de agresiones a oficiales de sector."

Fue así como la dependencia precisó que el tripulante de dicha unidad amenazó a los uniformados y posteriormente aceleró la marcha, por lo que a través del monitoreo de las cámaras de vigilancia, se dio el seguimiento y se solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo. Por lo que de acuerdo con lo referido por la dependencia, fue el domingo 4 de junio en dicho punto de la carretera donde los oficiales localizaron e interceptaron la unidad, bajaron al chofer y le realizaron una entrevista ciudadana derivado del reporte de agresiones y amenazas.

"El ciudadano de 38 años de edad refirió que, el día de la denuncia, se encontraba en estado de ebriedad y bromeó con los uniformados a quienes les solicitó algunos datos de identificación del Jefe de Sector y otros policías, sin embargo no causó ningún daño" se lee en la tarjeta informativa

Finalmente, la dependencia aclaró que al no portar ningún objeto apto para agredir y al no existir motivo para su presentación ante las autoridades ministeriales, fue dejado en libertad, no sin antes hacerle algunas recomendaciones para evitar actos de molestia o agresiones a la autoridad.

¿Qué ocurrió en el kilómetro 21 de la México-Cuernavaca?

En el clip difundido en redes sociales se puede ver la avenida con afluencia moderada donde repentinamente aparece una camioneta blanca, su lado derecho un auto color rojo el cual le cierra el paso y a su lado izquierdo, otro vehículo color azul que actúa de la misma forma para evitar que la camioneta siga su camino y detrás de ella, se coloca un auto color blanco con el mismo fin.

Un motociclista se acercó a la camioneta blanca. | FOTO: Twitter @ma_pm

De los autos de adelante descienden cuatro sujetos que que dirigen de inmediato con el conductor de la camioneta y en la descripción del clip se presume que están armados, aunque poco se logra ver. Sin embargo, uno de los sujetos toma a la fuerza a la víctima y con la ayuda de los demás, lo suben al auto azul.

Una vez que lograron subir al conductor de la camioneta blanca, todos regresan a sus vehículos y en cuestión de segundos se van de ahí, dejando sola por un momento la camioneta blanca. Hasta que poco después se alcanza a ver que de ella desciende un sujeto que intercambia lugar con el conductor del auto blanco, luego desciende una vez más, pero la camioneta comienza a avanzar y regresa al carro blanco.