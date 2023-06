Vecinos en Tultepec paran obras del Tren Suburbano al AIFA: “No cumplieron”

Este martes, decenas de vecinos del municipio de Tultepec volvieron a bloquear las obras de ampliación del Tren Suburbano, que permitirán llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Su protesta es porque las autoridades federales no han cumplido los compromisos que establecieron con ellos.

Los colonos cerraron el paso de la Avenida Lago de Guadalupe en el Ejido Teyahualco, donde se construye el primer puente para el Tren Suburbano. En la vialidad colocaron piedras para evitar el paso de maquinaria pesada.

Los manifestantes de las colonias 10 de Junio, Ejidos de Teyahualco y La Manzana, entre otras, advirtieron que no se retirarán ni permitirán que avancen los trabajos, mientras las autoridades de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) no les presenten los proyectos, con planos y fechas de ejecución de las vías alternas que serán construidas en la zona para reducir las afectaciones en la movilidad, como acordaron en la última reunión.

No se retirarán ni permitirán que avancen los trabajos, mientras las autoridades no les presenten los proyectos

“Las autoridades de Comunicaciones y Transportes no han respetado los acuerdos a los que llegamos. Nos iban a presentar los planos de obras de vialidades externas para que no quedáramos encerrados, en tanto iban a realizar la limpieza del derecho de vía; pero del lado de Cartagena que conecta con San Juan, municipio de Tultitlán, empezaron con excavaciones, eso no era el compromiso. Los vecinos se alarmaron, porque no cumplieron”, señalaron.

“Dicen que mañana van a presentar los planos, pero la gente está cansada de que en cada reunión nos dicen, mañana o pasado mañana; la siguiente semana. Tampoco se hizo el recorrido que pedimos, siempre lo están postergando”, agregaron.

Protestarán en mañanera de AMLO

El representante vecinal dijo que si las autoridades de la SICT no les presentan los proyectos de vialidades a construir este miércoles, en los siguientes días acudirán a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a protestar y bloquearán autopistas.

En tanto, el regidor de Tultepec, Armando Cervantes Punzo, señaló que el gobierno municipal no intervendrá en la manifestación, que hasta ahora ha sido pacífica; solo se resguardará el orden.