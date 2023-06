A pocos días de dejar el cargo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México para enfocarse en representar a Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en los 72 días que tendrá para recorrer el país buscará escuchar las propuestas y necesidades de la gente.

Indicó que a partir del lunes iniciará su recorrido por la República Mexicana con el fin de encabezar al partido; no obstante, aseguró que no existe competencia entre las llamadas corcholatas y reiteró su llamado a la unidad.

“En todo este periodo no me van a oír hablar mal de mis compañeros, nunca. (…) Los adversarios políticos están en otro lado, no dentro de la transformación, hacia mis compañeros no hay debate, hay solamente búsqueda de la unidad”, dijo.