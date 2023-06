¡Justicia para Lobo! Arrojaron aceite hirviendo a un perrito en una fonda de Zihuatanejo

A finales de mayo un terrible caso de maltrato animal estremeció a todo México, llegando incluso a los medios de comunicación extranjeros que cubrieron el caso de Benito o Scooby, un perrito que fue arrojado a un cazo de aceite hirviendo afuera de una carnicería de Tecámac, Estado de México. Días antes de eso se suscitó un hecho similar en Zihuatanejo, Guerrero, donde un lomito llamado Lobo, un husky de 10 meses de edad, fue quemado con aceite hirviendo en una fonda.

El caso fue compartido por la dueña del perrito, una usuaria de Facebook identificada como Patricia Arellanes Mancilla, quien dijo que tienen varios canes, pero dos de ellos se pasaban por un hueco del muro que divide su propiedad, a otras, sin embargo, aseguró que sus vecinos nunca le informaron que lo que estaba sucediendo, hasta que se suscitó el ataque. “Uno de mis vecinos le aventó aceite hirviendo a mi perro para correrlo de ahí (tiene un negocio de comida)”.

¿Qué le pasó a Lobo?

La publicación se realizó el 3 de junio, en ella se especificó que el ataque ocurrió dos semanas atrás, narró que su vecino no la buscó para comentarle la situación, en lugar de eso “se le hizo más fácil aventarle aceite hirviendo en todo el lomo de mi perrito”.

“Haremos las investigaciones correspondientes para dar con los culpables y paguen por los daños ocasionados”, aseveró.

Las curaciones son dolorosas. Foto: FB, Patricia Arellanes Mancilla,

Continúa la narración diciendo que el perro tiene quemaduras de tercer grado, “llora en cada curación y en las noches porque no aguanta el dolor. Mis vecinos muy bien gracias, para que no les echaran la culpa mejor cercaron su parte del terreno para que no se les inculpara cuando ellos no tenían ni siquiera enmallada su área”.

“Que Dios los perdone. No entiendo si se dicen de religión y hacen ese tipo de cosas tan inhumanas”, exclamó.

Aunque Patricia aseguró que dudó en hacer la publicación, pues su prioridad era realizar las curaciones y salvar la vida del perrito (que se encontraba grave por las quemaduras), decidió dar a conocer la situación para que se haga justicia.

Captura de pantalla.

Recuperación lenta

Informó que la recuperación es lenta y dolorosa, “un largo camino por recorrer”, pero agradeció haber encontrado al doctor Islas y a su asistente Lucy Osorio. También compartió fotos y videos del husky, sus curaciones y sus avances. Después realizó otras publicaciones, “en verdad estamos bastante agradecidos por todas las muestras de cariño y apoyo para mi familia pero principalmente para nuestro Lobo Lobito”.

En una de sus publicaciones hizo una importante aclaración: “Quiero aclarar que no tengo las pruebas contundentes que comprueben un señalamiento directo, si fuera ese el caso procedería legalmente, se esta investigando todavia pero tambien es verdad que esa area el único local que vende comida es mi vecino”.

DMGS