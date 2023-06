Investigan a hombre por matar a un perrito callejero que le robó comida a su hija

Los casos de crueldad animal parecen ir en aumento pese a los esfuerzos que se hacen para frenarlo, incluso en los lugares en los que el maltrato está tipificado como delito suceden frecuentemente. Uno de los más recientes ocurrió en el municipio de Santiago Apóstol, ubicado en los valles centrales de Oaxaca, y fue captado por un testigo que lo difundió en redes sociales. Se trató del asesinato de un perrito callejero, que supuestamente robó comida a la hija de su victimario.

Fue la organización “Patitas felices de Oaxaca” la que difundió el caso, el cual a su vez fue compartido en redes sociales, mediante grupos de la zona. “Me siento impotente, hace un momento una persona masculina atrapó este perrito fui a investigar y dicen que se lo llevó para matarlo porque el perro le quitó su comida a su hija y lo estoy esperando, y no regresa, los perros callejeros no tienen la culpa de no tener comida ni techo y no sé qué debo hacer”, escribió quien compartió foros del hecho.

¿Qué ocurrió en Santiago Apóstol?

En las imágenes se ve a un hombre amarrar a un perrito mestizo, color blanco con negro, de talla mediana, el cual está echado en la calle. De acuerdo con la usuaria de Facebook que compartió las fotos, el sujeto le colocó un lazo alrededor del cuello y se lo llevó arrastrando, sin que se supiera a donde.

La mujer buscó al lomito para brindarle ayuda, pues supuso que había sufrido algún maltrato pues el sujeto se lo llevó porque supuestamente el can le robó comida a su hija. No especificó si la niña era pequeña o si la agredió, aunque nada justifica la agresión a un animal, pues son las autoridades las que deben hacerse cargo de casos donde las personas peligren.

Lo encontró muerto. Foto: Facebook, Maya Rubi.

Tras unos momentos de búsqueda, lo encontró abandonado en un tiradero, estaba dentro de un costal de rafia y de acuerdo con las palabras de la mujer “todavía tenía el mismo mecate con el que lo amarraron”. La internauta expresó su coraje e indignación por el hecho y agregó: “cómo buen juez en lugar de buscarle hogar, lo mataron, pero que feroz animal”.

Al poco tiempo, después de la difusión, se dio con la identidad del asesino del perrito, la asociación dijo que el sujeto era un mototaxista, de nombre Mario Contreras, compartió una de sus fotos y su perfil de Facebook. Dicha publicación fue compartida 1,300 veces.

El perrito se ve delgado. Foto: especial.

Posicionamiento de la Fiscalía

Después de que la publicación de denuncia se hiciera viral, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) publicó un comunicado informando que a través de la Unidad Operativa Especializada contra la Crueldad Animal, inició una investigación por crueldad animal contra un perro. Agregó que abrió, de oficio, la carpeta 20536/FVCE/OCOTLÁN/2023,

Agregó que realiza las investigaciones correspondientes, por lo que un equipo multidisciplinario, que incluye un perito veterinario, lleva a cabo las diligencias correspondientes, para obtener indicios que permitan esclarecer los hechos.diligencias correspondientes, para obtener indicios que permitan esclarecer los hechos.

La FGEO agregó que informó que en 2022 recibió 106 carpetas de investigación por crueldad animal, mientras que, hasta abril de este año se habían abierto 20 carpetas. Ante esta situación, se creó la Unidad Operativa Especializada contra la Crueldad Animal.

DMGS