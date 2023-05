Indignación en Jalisco: perforan un sitio sagrado wirárika para extraer agua de un pozo

En redes sociales denuncian la perforación del sitio sagrado Wixarika "Tanana Haya", ubicado en la comunidad de Tutsipa Kuruxi Manuwe, Tuxpan, Jalisco, con una obra de perforación de un pozo profundo a cargo del actual Ayuntamiento del municipio de Bolaños.

Ukeme Oscar Bautista Muñoz, coordinador de la Comisión de libre determinación y autonomía en la comunidad de Tuxpán y San Sebastián Teponahuaxtlán en Mezquitic y Bolaños, denunció que esta obra es una herida profunda a la cosmovisión wixárika.

"Sí, hay discusiones por esta obra, habitantes exigen obras de servicio de agua y que las autoridades agrarias y tradicionales del 2022 de la comunidad ya firmaron la autorización de la obra, pero también comuneras y comuneros de esta misma comunidad declaran que tienen derecho a la vida espiritual Wixárika, ya que el lugar donde el municipio realiza la obra, es un sitio sagrado que está registrado ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como patrimonio material e inmaterial de la comunidad wixarika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, un espacio sagrado que tiene protección y no debería ser tocado por este reconocimiento jurídico e institucional", expuso.

La obra comenzó hace unos días por parte del Ayuntamiento de Bolaños, sin consultar a la comunidad ni al Consejo de Mayores. "Es muy lamentable la situación que estamos viviendo en la actualidad a pesar de contar con instrumentos nacionales e internacionales en materia de protección de pueblos originarios, nuestros sitios sagrados no se tocan, tenemos que buscar soluciones inmediatamente" manifiesta en publicaciones la hermana wixárika Sitlali Chino Carrillo.

La comunidad de pueblos originarios lamentan que no respete su cosmovisión y son varias las voces que ya se han pronunciado en redes sociales, sin obtener respuesta del Ayuntamiento a su inconformidad.

"¿Cómo se sentirían los católicos en estos momentos de la cabecera municipal de Bolaños? si debajo de su Iglesia "La Parroquia de San José Obrero" se estuviera realizando una obra de perforación por recursos minerales o por agua, o por debajo de la la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, es una herida profunda a la cosmovisión wixárika".

Otra acusación que también han expuesto se refiere a la supuesta contaminación que causa la obra

Otra acusación que también han expuesto se refiere a la supuesta contaminación que causa la obra y señalan la muerte de peces y animales nativos. "El agua ya se contaminó, en ese espacio tenemos un xiriki (altar) donde los peyoteros tienen sus ofrendas, donde los tupiles se limpian y bañan espiritualmente, es el corazón del pueblo, y nos están dando en el mero corazón, desde antes nosotros manifestamos que esta obra no debería realizarse por no cumplir con todos los requisitos pero no nos hicieron caso ni nuestras propias autoridades locales", manifestó también el hermano wixárika Felipe Serio Chino.

“El asunto es, que este lugar ya está registrado y protegido institucionalmente, ya tiene esa categoría ante el INAH, pero también, que lamentable que wixáritari mismos se olviden de sus dioses y ancestros, y así se pueden acabar a todos los sitios sagrados, cuando los humanos olvidan sus deidades, la cultura muere” lamenta en conversaciones con este espacio informativo de WixarikaMx la hermana ´Utsima.

