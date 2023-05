Avanza en el Congreso la reforma para ratificar a Ernestina Godoy en la Fiscalía CDMX

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 34 votos a favor, uno en contra de Polimnia Romana del PRD, y una abstención de Fausto Zamorano del PRI, reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), con lo cual se facilita el proceso de reelección de la actual titular de esta dependencia, Ernestina Godoy, por cuatro años más.

Con la ausencia de los diputados del PAN, PRI y algunos del PRD, así como gritos, empujones y cierre de las puertas principales de este órgano legislativo, Morena avaló cambios en los artículos 42, 42 BIS y 99 de la Ley mencionada, para regular y detallar el proceso de ratificación para la titular de la Fiscalía y las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción que deberá llevar a cabo el Consejo Ciudadano.

Al hacer uso de la tribuna, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero dijo que con esto se “específica y ordenada todas las atribuciones del consejo judicial, pues sus facultades se encuentran limitadas y es importante precisarlo”.

Ratificación de Ernestina Godoy en la FGJ de la CDMX Foto: Especial

Añadió que se dota de mayor transparencia el actuar de ese órgano colegiado, honorifico, integrado por ciudadanos para que “puedan, en su caso, valorar a las personas sujetas a ser ratificadas o ratificados, y de lo contrario, iniciar el procedimiento de una nueva designación” en el caso de la titular de la Fiscalía y Fiscalías Especializadas.

Facilitar la ratificación

Dejó en claro que lo que hoy se está dictaminando, no busca en ningún sentido facilitar el camino para una posible ratificación de la actual titular de la fiscalía capitalina, como algunas diputadas y diputados de la oposición lo han querido hacer ver e imponer ante la opinión pública, sino que es en realidad un trabajo legislativo de carácter previsor.

Destacó que buscan dos objetivos: configurar un adecuado cumplimiento, a nivel de leyes ordinarias, y dotar al Consejo ya mencionado, de fundamentos básicos para su adecuado funcionamiento.

Ante las acusaciones de la vicecoordinadora del PAN, Luisa Gutierrez Ureña quien dijo que “entraron como ratas por la puerta de atrás” para votar la denominada “Ley Godoy”, Rivero pidió “actuemos con responsabilidad, discutamos lo que en realidad es el dictamen y no utilicemos este tema como una cortina de humo de temas que se dirimen en la Fiscalía y en su oportunidad ante los jueces”. “Vayan y den la batalla jurídica allá y no utilicen al Congreso para tratar de defender lo que corresponde a otra esfera”, puntualizó.

Por su parte, la coordinadora de Morena, Martha Àvila añadió que “aquí no estamos inventando nada”, y es que la modificación de hoy, expresó “se limita a precisar el procedimiento a seguir para el caso de que la persona titular de la fiscalía –ya sea la actual, o los futuros– sea evaluada específicamente por su gestión, en un proceso de ratificación”.

“Aquí quiero ser muy enfática, el proyecto de decreto que estamos discutiendo hoy no tiene dedicatoria. No estamos hablando de ninguna persona en particular. Lo que hoy discutimos son los detalles de un procedimiento que ya está previsto, en lo general, en la Constitución local”, destacó.

Aclaró que contrario “a las desinformaciones que se han propagado por parte de algunos actores, no se trata de un pase automático, sino de un proceso que permite evaluar, específicamente, los resultados de la gestión del titular que pretende ratificarse”.

“Y, en caso de que no se ratifique al funcionario, se iniciará un proceso de designación a partir de una terna”, dijo.

Cabe destacar que el perredista, Jorge Gaviño votó a favor de este dictamen pese a que dijo “hubo presiones que si yo votaba de determinada manera” habría consecuencias políticas.

Su compañera de bancada, Polimnia Romana votó en contra y es que dijo no que esto fue político y no técnico.

“En el uso responsable de la tribuna, y dando mi opinión en contra del dictamen que hoy fue motivo de la NO discusión, expresé mi inconformidad al no haber debate. Entiendo perfectamente lo que hoy se expone en tribuna, pero hoy, mi voto fue político, no técnico”, puntualizó.

El presidente de la Mesa Directiva, Fausto Manuel Zamorano decidió abstenerse en este tema.

¿Qué cambio?

Anteriormente por ley, el Consejo Judicial Ciudadano proponía la ratificación de la persona titular de la FGJ-CDMX y ahora este deberá preguntar a quien esté en el cargo si desea reelegirse.

De ser afirmativa la respuesta, iniciarán un proceso de público y abierto de evaluación de su desempeño.

Esto tiene por objeto recibir recomendaciones y opiniones sobre el desempeño de las personas titulares de cuya ratificación se trata. Asimismo, considerará las recomendaciones y opiniones sobre el desempeño, que emita el Consejo Ciudadano.

Añade que “el Consejo Judicial entrevistará a la persona titular de la Fiscalía General o de la Fiscalía Especializada, según sea el caso, como elemento de la evaluación de su desempeño” y se “emitirá opinión sobre la ratificación de la persona titular, con el voto de las dos terceras partes de las personas Consejeras”.

Posteriormente, esta será remitida a la persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a más tardar en treinta días naturales posteriores a la celebración de la misma y esta tendrá “dentro de los siguientes quince días naturales a la recepción de la propuesta” deberá emitir razonamiento sobre la idoneidad de la propuesta de ratificación.

En tanto, “la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, al recibir las recomendaciones y opiniones sobre la ratificación, dará trámite en lo conducente, conforme a lo dispuesto”, en caso de no alcanzar mayoría ratificada se abrirá la convocatoria pública para que el Consejo selecciones a la persona titular de la Fiscalía.

