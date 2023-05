VIDEO | Amenazan de muerte a una mujer que intentó rescatar a una perrita que lleva amarrada un año

A través de redes sociales, usuarios difundieron un caso de maltrato animal hacia una perrita de nombre “Luna”, quien vive en condiciones indignas en el municipio de Metepec, Estado de México; piden que las autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) resuelvan pronto esta denuncia pública.

Ahora tras dicha denuncia no solamente el can corre peligro, pues la mujer quien es responsable de la asociación civil “Rescatalandia”, Alina, ya fue amenazada de muerte por parte de los propietarios debido a que no quieren que se difunda el caso ni que siga intentando ayudar.

Piden ayuda para "Luna"

Fue a través de una publicación en Twitter acompañada de fotografías y texto en donde la usuaria reportó el caso de una hembra canina quien ha estado más de un año amarrada dentro del domicilio de sus propietarios; se encuentra encerrada tras una reja con candado y condiciones no óptimas para un animal doméstico.

Vecinos cercanos a este domicilio también han pedido el apoyo de las autoridades y la difusión ahora a través de redes sociales, pues consideran que la calidad de vida de “Luna” podría ser mejor; sin embargo, hasta el momento no han obtenido dicho apoyo ni el seguimiento de este caso que conmovió a más de uno en Internet.

Amenazaron de muerte a la denunciante

La denunciante también detalló que tras darse cuenta de esta situación, intentó dialogar con los dueños de la perrita para poder rescatarla de la forma en la que vive actualmente; incluso les ofreció dinero en compensación por la liberación del cuadrúpedo, pero reaccionaron de manera violenta, al grado de amenazarla de muerte si hacía algo más al respecto.

Ahora Alina pide ayuda a las autoridades correspondientes para que rescaten a “Luna” y la protejan a ella también de los actuales propietarios de la perrita; los internautas han replicado esta publicación para que cada vez sea más visible y reciban el apoyo de PROPAEM y acelerar el proceso de rescate de dicho caso.

La usuaria reportó este tipo de maltrato en redes. FOTO TW: @Alina_Gag