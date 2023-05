El PAN da luz verde a que sus aspirantes a la Presidencia de 2024 recorren el país

El Partido Acción Nacional (PAN) dio luz verde a sus aspirantes presidenciales para que comiencen a recorrer el país en busca del apoyo para las elecciones federales de 2024.

Así lo dio a conocer en un mensaje el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien pidió a sus aspirantes no se crucen de brazos y arranquen sus recorridos por plazas y mercados.

El panista revivió una frase que dijo el fundador del albiazul, Manuel Gómez Morin, en 1983 donde convocó a "Mover las Almas". Además, volvió a lanzar la frase de Vicente Fox en el 2000 para despertar a México.

PAN convoca a seguir el movimiento de oposición Foto: Especial

"Hoy, ante la destrucción y el retroceso que significa este régimen, nuevamente llegó la hora de despertar a México, llegó la hora de mover las almas, porque el futuro de todos está en peligro", expuso.

Abren foros conferencias y reuniones

El panista invitó a los aspirantes presidenciales que realmente están dispuestos a encabezar en el 2024 esta lucha por México, a que además de los foros, conferencias y reuniones, con sus equipos salgan a las calles, mercados y plazas, para escuchar de viva voz el sentir de la gente y que se ganen su apoyo.

"Hagámoslo juntos, por el bien de nuestras familias y de todo el país. Involucremos a la sociedad, atrevámonos a hacer todo lo necesario para despertar a México, llegó la hora de Mover las Almas", expresó.

Y es que para el panista, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la democracia y las libertades, están amenazadas.

"No lugar para cruzarse de brazos, no hay tiempo para quedarse de observador, no hay cabida para la indiferencia. Hoy México reclama el despertar de todos. Tenemos que movilizar a nuestra familia y amigos, a nuestros conocidos, pero también a los desconocidos, llevándoles la verdad de los hechos", afirmó.

El panista manifestó que solo despertando y movilizando al país podremos salir adelante de esta pesadilla de destrucción, de regresión, violencia, corrupción e impunidad.

DRV