Crece la tensión entre AMLO y Norma Piña: la acusa de empoderar jueces para actuar alejados de la ley

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la mejor “medicina” para la corrupción que impera en el Poder Judicial es la elección de jueces, magistrados y ministros. Durante la conferencia de prensa matutina, arremetió contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien declaró que los “jueces son autónomos” y “los empoderó” por lo que ahora sus resoluciones son alejadas de las leyes.

Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó del llamado a “obradorizar” el Poder Judicial y la reacción del coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería. López Obrador respondió que no se puede tener una transformación del Poder Judicial de la noche a la mañana.

“Regresando al tema, esa separación, el Poder Judicial quedó en manos de la oligarquía porque también es un proceso el de transformación, no se puede de la noche a la mañana arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo, siglos, hasta mucho hemos avanzado y vamos a seguir avanzando, pero hay que democratizar el Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que es lo que estamos proponiendo”, planteó.

Pidió que se hiciera una reforma al Poder. FOTO: Cuartoscuro.

Critica la presencia de una funcionaria de García Luna

Aseguró además que la ministra presidenta está dando un mal ejemplo al no suspender del cargo en el Poder Judicial a Sonia Vargas Terreno, a pesar de que está siendo investigada por las autoridades en el caso de Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos.

Sin pregunta de por medio, durante la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal cuestionó que Vargas Terreno siga en funciones como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.

Y es que el pasado 19 de mayo, en la mañanera en el Salón Tesorería, el tabasqueño exhibió la contratación de Sonia Vargas responsabilizando directamente a la ministra Norma Piña.

El exsecretario de Seguridad fue enjuiciado por las autoridades de Estados Unidos. FOTO: Cuartoscuro.

¿Quién es la excolaboradora de García Luna?

“¿No han dicho nada sobre la señora de García Luna? No, me refiero a la que trabajó y que está en la denuncia. ¿Sigue trabajando ahí, no la han suspendido? Ah porque no es bueno el ejemplo que están dando”, dijo.

De acuerdo a una ficha que presentada en la mañanera, Sonia Vargas Terreno “firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva, con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.

"Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal”, apunta.