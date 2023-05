VIDEO de maltrato contra un perro indigna a Twitter, piden rescatar al animal de su dueña

El video solamente dura 36 segundos, pero es suficiente como para indignar a miles de usuarios en la red social Twitter. En este se muestra a una mujer arrojando objetos contra un perro, el cual al no tener un lugar para esconderse de la agresión, se coloca en la esquina de un patio en la Ciudad de México.

El clip fue subido por la usuaria @ERIFERCA y en el asegura que esta no es la única actitud agresiva que ha tenido que vivir el can a lo largo de los días. La denuncia no fue hecha únicamente en redes sociales, debido a que la internauta también realizó formalmente una acusación por el acto de maltrato animal.

AQUÍ EL VIDEO

De acuerdo con la información brindada por la mujer en su cuenta de la red social, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX le dio el folio 78858 el pasado sábado. La cuenta oficial de la PAOT aseguró que ya se está atendiendo el caso, aunque esta no ha informado si se ha hecho la visita correspondiente para investigar el caso.

El perrito sería víctima de violencia

De acuerdo con un clip subido por otra usuario a la red, el animalito sería víctima de más maltratos. La mujer asegura que en un paseo por la vía pública, vio a la dueña de la mascota pateándolo y jalándolo para que avanzara.

Indica además que el lomito tiene diversas lesiones expuestas y además es transportado von bozal mientras camina por las calles para presuntamente evitar que coma cosas que se encuentra tiradas en el suelo. La denunciante dijo además que intentó arrebatarle al can, pero no pudo hacerlo.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en la CDMX?

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el maltrato a los animales se castiga hasta con 10 años de prisión. Dentro de los motivos que pueden llevar a un dueño a ser encarcelado se encuentran los siguientes:

Mutilación por motivos estéticos.

Abandono en la calle.

Actos de crueldad.

Envenenamiento.

Lesiones.

Asesinato.

Antes de llevar a cabo cualquier aseguramiento canino, en la capital la PAOT debe realizar una diligencia para certificar que una mascota sea violentada. En caso de que esto sea así, tiene la jurisdicción para evitar que este ser vivo siga en peligro y pueda ser rescatado.

