En la mira: un extraño OVNI aterra y paraliza el tráfico aéreo en Los Cabos

Este 2 de mayo se dio a conocer la extraña actividad en el cielo, se trata de un objeto volador no identificado (OVNI) sobre Los Cabos en Baja California Sur, específicamente en Cabo San Lucas, el fenómeno causó extrañeza debido a su forma, lo que provocó que se paralizara le tráfico aéreo y restricciones de volar debido a su presencia, la cual quedó captada en un video que comenzó a circular en redes sociales desde las primeras horas de este martes.

Las imágenes fueron difundidas en primera instancia por el Sistema Alerta Ciudadana Los Cabos a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook, en ellas se puede ver el objeto que tiene una forma circular y parece tener luz propia e intermitente con colores azul y amarillo. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:00 horas del lunes 1 de mayo.

Algunos usuarios publicaron las áreas restringidas. | FOTO: Twitter @George44K

El OVNI paraliza el tráfico aéreo en México

Asimismo, a las 23:15 horas, el Control de Tráfico Aéreo notificó en uno de sus reportes que no se podía volar por arriba de los 32 mil o 36 mil pies para las aeronaves que despegaban o aterrizaban en la Ciudad "por actividades militares en búsqueda de objeto no identificado en territorio mexicano". De igual forma, se especifica que no se ha emitido NOTAM (Notice To Airmen por sus siglas en inglés), es decir, un boletín emitido por las diferentes autoridades aeronáuticas para informar a los pilotos sobre los posibles cambios o restricciones en los aeropuertos, de los procedimientos, así como de los eventos a lo largo de una ruta.

Se establecieron algunas restricciones. | FOTO: Twitter @RaulGtzNR

Sin embargo, usuarios de redes sociales compartieron más detalles de las áreas restringidas, las cuales fueron al norte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al oeste del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para vuelos visuales desde superficie hasta los 12 mil 500 pies. Pero un usuario refirió que el área más restrictiva fue al norte de Toluca, oeste al AICM desde 0 hasta los 30 mil pies.

Por su parte, el periodista Jaime Maussan explicó que la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano aplica en estos casos, ya con ella se creó el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; dirigida por el Ejecutivo Federal, la cual refiere que cuando una aeronave no se identifique se ordenará aplicar el Sistema de Vigilancia establecido en el Capitulo III de dicha Ley, donde se coordinarán las Dependencias y Entidades Federales correspondientes, para inhibir y contrarrestar a las aeronaves que no se identifiquen (cualquier objeto aéreo que se encuentre en operaciones ilícitas o que ponga en riesgo la seguridad nacional) por lo que dichas autoridades actuarán en la interceptación y seguimiento que se derive de un alertamiento aéreo.

"Si bien al momento no se establece un protocolo para fenómenos anómalos no identificados (UAPs), ni su presencia textual en dicho documento normativo; cualquier objeto en el espacio aéreo que incurra en las conductas señaladas en el Artículo 10 podrá ser interceptados. El Consejo podrá sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes; cómo pudiese ser en este caso respecto al objeto no identificado captado sobre Los Cabos" señaló Maussan.

