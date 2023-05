AMLO: Quieren frenar al Tren Maya, aún cuando será el porvenir del sureste

Previo a iniciar este fin de semana una gira para supervisar la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este viernes a los ambientales y opositores de querer frenar la construcción del Tren Maya, pese a que esa obra será el porvenir económico y social del sur del país.

En la Conferencia Mañanera, se refirió a los amparos judiciales que ha tenido que librar la obra para seguir su construcción. Dijo que el gobierno ha tenido que hacer “mucho esfuerzo, enfrentando a gente irresponsable, sectaria, mafiosa que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, soberbios, corruptos”. Y es que dijo que el tren, que espera inaugurar en diciembre próximo, captará al menos 3 millones de turistas para toda la región, no sólo hacia Cancún.

“Sin embargo, hemos tenido que estar enfrentando muchos obstáculos aun cuando se trata de una obra importantísima, yo considero que esta obra va a significar el porvenir económico, social del sureste porque ¿de qué se va a vivir hacia adelante, las nuevas generaciones, en el sureste? Se ha vivido de la agricultura, del petróleo, de la ganadería, y en los años recientes del turismo. Pero de todas esas actividades la que tiene más potencial hacia adelante es el turismo, imagínense que llegan 30 millones de turistas al año a Cancún, lo que significa que podamos bajar esos turistas, internarlos al sur de Quintana Roo”, dijo.

También compartió que puso en marcha esa obra de infraestructura para concretar el proyecto que el general Lázaro Cárdenas inició en su sexenio (1934-1940) sobre la integración del sureste del país.

“Es una obra muy importante que se concibió desde el gobierno del general Cárdenas, la integración del sureste a través del ferrocarril. Acuérdense que el primer tren que hubo, de pasajeros, fue de México a Veracruz, el de la ciudad de México a Veracruz. Ese tren se inició en el gobierno del presidente Juárez y se concluyó en el gobierno del presidente Lerdo”, aseguró.

Acusa a EU de estar detrás de quienes quieren frenar al Tren Maya

Andrés Manuel López Obrador acusó que la mano del gobierno de Estados Unidos está detrás de quienes buscan frenar la construcción del Tren Maya, ya que está financiado a esos opositores. Con ello, justificó que ayer emitió un nuevo decreto para clasificar como asunto de seguridad nacional esa obra de infraestructura y otras en sur del país.

En la reunión con los medios de comunicación, se refirió a los opositores como “gente irresponsable, sectaria, mafiosa que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, soberbios y corruptos”.

“¿Y por qué nos preocupa y por qué sí se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos, y eso lo podemos probar, hay un despacho de la organización de Claudio X. González en donde está Gómez Mont, en donde está Cossio, en donde está un abogado Carvajal y otro abogado que es el que da la cara y es el que ha presentado todos los amparos, un señor, Gerardo Carrasco Chávez. Y todos ellos forman parte de esta organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, ya lo aceptaron en la agencia del gobierno de Estados Unidos, nada más que le siguen dando”, dijo.

Sin embargo, el presidente López Obrador garantizó que habrá transparencia a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los recursos que se están ocupando para la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuerto de Chetumal y Palenque.

“No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra, es decir, no quieren que se sepa nada, no, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger esas obras porque estos incesantes, irresponsables corruptos, además muy antipatriotas pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense, los beneficios para la gente del sureste cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos”, finalizó.

"No hay ninguna disposición legal para negar información"

FOTO: Archivo

