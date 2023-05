"Jueza dictaminó contra Roxana sin perspectiva de género": Integrante de Colectivo Nos Queremos Vivas Neza

Roxana Ruiz fue condenada a seis años dos meses y siete días de prisión por el delito de homicidio en contra de Sinai, quien la violó en mayo del 2021. Ante esto, Elsa Arista González, integrante de Nos Queremos Vivas Neza, señaló que debido al término de uso excesivo uso de la fuerza, la juez dictaminó al final sin perspectiva de género y no tomó el contexto en el que las mujeres del Estado de México viven.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la activista explicó que el entorno en el que habitan es peligrosa, las instituciones impartidoras de justicia no han podido detener feminicidas ni generar sentencias o respetarlas contra ellos. Las inseguridad es peor, dijo, desde la visión cultura que viven las mujeres en la que no hay prevención, los hombres piensan que pueden disponer o decidir del cuerpo de las mujeres, como lo fue el caso de Roxana Ruiz.

"La jueza no tomó en cuenta la perspectiva de género y juzgó a Roxana por exceso de legitima defensa", manifestó.

La jueza no consideró el contexto que viven algunos municipios del Edomex Foto: Especial

Al respecto, dijo desconocer lo que decide la jueza y tener el criterio de cómo es que una persona puede excederse en la legítima defensa cuando lo que está en peligro es la vida de Roxana. Sabemos que la desaparición y la violación es la antesala del feminicidio, dijo.

Caso de Roxana Ruiz

Elsa Arista explicó el caso de Roxana Ruiz, joven de 23 años, originaria de Oaxaca que se encontraba conviviendo con amigos y amigas. Manifestó que el contexto que se vive en la capital del país, no es el mismo que se vive en el estado de donde proviene. Detalló que su agresor la deja quedarse en su casa por que ella vivía muy lejos y era muy tarde para que se regresara a su casa.

Jueza dictaminó que hizo uso excesivo de la legítima defensa. Foto: Especial

Precisó en que cuando Roxana despertó, él estaba durmiendo encima de ella. Al ver esto, ella trata de quitárselo de encima y empiezan a forcejear, y utiliza una playera pare defenderse y se excede.

El crimen de Roxana fue defender su vida

La integrante de Nos Queremos Vivas Neza, afirmó que crimen de Roxana fue defender su vida e integridad. Por ello, fue sentenciada a pasar seis años y dos meses en prisión, y tendrá que pagar una compensación de 280 mil pesos y todo por que la jueza no contempló la situación en la que vive Roxana.

Cuestionó que, al ser Roxana una mujer humilde y de provincia, ella no podría pagar el monto que se le exige para cumplir su fianza. Aseguró que ella, no es responsable de ese delito, sino de las estructura e instituciones que no garantizan la seguridad y obligan a defenderse; sin embargo, existen personas que no se pudieron defender y se quedan heladas.

