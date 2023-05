Estabilidad financiera: AMLO y Carlos Slim coinciden en perspectivas económicas para México

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la comida que tuvo el jueves por la tarde con el empresario Carlos Slim coincidieron en el buen momento para la inversión que hay en México, así como la estabilidad financiera.

Dijo que hablaron de la situación económica nacional, de la fortaleza del peso que no se veía en siete años.

“El jueves, platicamos sobre la situación económica del país. Él coincide que se está viviendo un buen momento para la inversión en México, que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos para la inversión foránea”, dijo.

El mandatario mexicano conversó con el empresario y propietario de Telmex Foto: Especial

“Tan es así qué no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso, ayer llegó a un nivel con relación al dólar que no se veía en siete años”, recalcó.

El titular del Ejecutivo Federal enfatizó que esa situación se presenta por la confianza que se tiene en su gobierno, además de la gobernabilidad. Además, señaló que en el país se puede transitar libremente.

“Eso es confianza, pueden decir nuestros adversarios que son otros factores, sí, sí, hay varios factores, intervienen, pero hay uno que es muy importante, la confianza. Es que se sabe de qué hay finanzas públicas, que el país no está endeudado, se sabe que no hay corrupción, es de conocimiento en el mundo financiero, se sabe un auténtico Estado, no como antes, estado de chueco, de cohecho, se sabe que hay gobernabilidad, que muy contrario a lo que opinan, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos por desinformación, no creo que de mala fe, de que hay lugares en donde no se puede ir en México.

Ofrece alternativa para rescate de Altos Hornos

El presidente mexicano ofreció una alternativa a la empresa acerera Altos Hornos de México para que salga de la quiebra, la cual que incluye un plan de pagos de la deuda que tiene con el gobierno federal, que el mandatario federal calcula que es de entre tres mil a cinco mil millones de pesos.

“Va a depender mucho de que ya el señor Alonso Ancira que administraba (Altos Hornos) se convenza de que, puesto que no ha podido y que ya son otros tiempos, en que, por ejemplo, creo que tenía como cinco aviones”, dijo durante la mañanera de este martes en Palacio Nacional.

El presidente de México dijo que Altos Hornos le debe a Pemex, a la CFE, al Infonavit y desde luego, al SAT, impuestos.

Expuso que la acerera cayó en la quiebra por una mala administración, pero para su rescate debe de abrirse a recibir más inversionistas nacionales o extranjeros, como la inversión en esa empresa que anunció hará el fondo estadounidense Argente por 200 millones de dólares.

“Todo eso podría resolverse. Desde luego tiene que haber una inversión nueva, dinero que se invierta, dinero fresco y nosotros ayudamos en lo que corresponde a la deuda con el gobierno, que no es poca, pues debe de andar en el orden de tres a cinco mil millones. Es así muy general porque ya hemos mandado a hacer la investigación de cuánto es lo que deben y sí es una cantidad muy considerable, entonces, sí estamos viendo este asunto”, dijo.

Con información de Noemí Gutiérrez

