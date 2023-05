Maestros salen decepcionados de la comida con AMLO, querían una selfie con él: “Nada más venimos a pasearnos”

A puerta cerrada y sin celulares, el presidente Andrés Manuel López Obrador apapachó a las maestras y los maestros este 15 de mayo con una comida en el salón Tesorería de Palacio Nacional. También se entregó la medalla Ignacio Manuel Altamirano por más de 40 años de trayectoria, el libro México Profundo” de Guillermo Bonfil y un Lápiz.

En la comida, degustaron crema de quesos y flor de calabaza y elote; ensalada con arándanos, jitomate cherry y nuez; además de pechuga asada en salsa de quesos con papas con rajas. De postre se sirvió un flan napolitano. De beber agua de jamaica, horchata y café.

Sin embargo, para entrar a la comida les retiraron los celulares a los más de 300 maestros y maestras. Tampoco se transmitió el acto por redes sociales ni por los canales oficiales como tradicionalmente sucede con las actividades del titular del Ejecutivo Federal

A la salida, la maestra Ana Isabel Robles, quien tiene 42 años de trayectoria, se dijo “decepcionada” porque no se pudieron ni acercar al presidente. “Era un momento muy especial para que me reconocieran estos 42 años y no para estar ahí sentada”, criticó. “nada Más venimos a pasearnos”, completó.

La maestra Martha Elia Bello Aguilar, quien recibió la medalla por 46 años de servicio, dijo que no pudo tomarse la selfie con el presidente. Sin embargo, reconoció que sí salió emocionada del evento.

No hay línea en la SNTE

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que el presidente les ratificó que habrá aumento de 8.2 por ciento para el magisterio.

“Ahorita nada es suficiente”, dijo que de las críticas de maestros al aumento. Señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) organizó el acto, además de que no hay línea para 2024

¿Para el año entrante año presidencial cuál será la línea a seguir de los maestros? Se le cuestionó. No, es que no, nosotros no damos línea. Si se fijan deveras hasta en los cambios que hemos hecho en los comités seccionales yo en lo personal no hablo con nadie, con ningún candidato, con nadie y los dejamos libres y está muy blindado el proceso. Nadie puede puede hacer fraude ni nosotros manipular los datos por ejemplo, dijo

¿Por qué se platicó en lo oscurito con el presidente?, se le insistió. Es que es que yo no platico en lo oscurito con el presidente, le tengo un gran respeto, pero hablamos las cosas así directo ahí en la mesa , aseveró.

Sindicatos exigen salarios y plazas

Más temprano, Cepeda Salas solicitó al presidente López Obrador un mayor presupuesto para la creación de plazas de maestros. “Le solicito que se destine mayor presupuesto para la creación de plazas para que tengan ese derecho laboral mis compañeros que trabajan por honorarios o compensados”, puntualizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Durante su participación también pidió que se destine más presupuesto para la mejora de la infraestructura y el equipamiento de los planteles, en especial del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y recalcó que en algunas entidades federativas los maestros son excluidos de los procesos de ascenso y promoción por causas administrativas que no son responsabilidad de ellos.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no estuvo de acuerdo con lo planteado en Palacio Nacional, y respondió que es insuficiente el aumento salarial propuesto por el Presidente, ya que los salarios que reciben los maestros son superados por el aumento de la inflación que hay en el país.

Por esta razón, los líderes de la coordinadora decidieron no asistir a la comida prevista con el presidente López Obrador, a la que fueron invitados por la celebración del Día del Maestro, sin embargo, realizaron una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir el aumento salarial justo para todos los docentes involucrados.

