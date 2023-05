AMLO: "Están contando los días para que me vaya"

Aunque señaló que los ataques de los conservadores no hacen mella en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ese grupo tiene dos posibilidades para vencer a su movimiento en buena lid. En la conferencia de prensa matutina, dijo que los conservadores tienen las elecciones o esperar al que lo suceda en el cargo pueda tener un “corrimiento al centro”.

Advirtió que no tiene tiempo para las relaciones públicas. “Yo le diría a los conservadores: Tienen la posibilidad de lograr vencernos en buena lid ahora que vengan las elecciones, además sí no nos vencen y algunos ya están pensado en eso y qué bueno, están contando los días para que yo me vaya”, expuso.

“También con la idea de que aún triunfo nuestro movimiento y continuando la transformación será distinto, habrá un corrimiento al centro, no será igual porque es continuidad pero con cambio porque cada quien tiene su estilo, su manera de ser, què bueno que es así porque no puede haber un pensamiento único”, afirmó.

Dijo que puede darse el caso en la elección que derroten a su movimiento, “queremos que regrese lo que había antes, nos gusta el clasismo, nos gusta el racismo, nos gusta la corrupción”. “Así puede lograrse ese retroceso por la vía legal y se acepta, y también lo otro, a mí me falta un año y cuatro meses, yo ya me voy a jubilar, es posible que triunfe nuestro movimiento, que continúe la transformación pero ya habrá pues otro presidente, otra presidenta, a lo mejor ese presidente, esa presidenta, vuelva a invitar a Palacio a López Dóriga, Loret de Mola, a los periodistas más famosos”, refirió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, aseveró que los conservadores están desesperados. “Aún cuando nos estén atacando un día sí y el otro también, no, no hacen mella, está de desesperados y cada vez son más groseros, difaman más, apuestan a la calumnia y a la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, así están desesperados”, dijo.

“Hay un poco de consuelo, ojalá sigan pensando eso, porque además tenemos que seguir adelante no viéndonos como enemigos, sino como adversarios, no como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer. Nosotros luchamos mucho por la transformación de manera pacífica, sin violencia por la vía electoral cuando muchos pensaba que no se iba a poder”, aseguró.

Manifestó que aunque hay diferencias no se registra violencia porque no han pasado las cosas a mayores.

"No promociono el voto"

“Yo no estoy promoviendo el voto por Morena”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras las denuncias que presentaron partidos de oposición.

Dijo que su argumento fue que es importante la transformación de México. “Lo otro, lo que existía era completamente ilegal, injusto, lo que existía antes era un régimen de corrupción, México esa saqueado por una banda de malhechores”, aseveró.

En la conferencia de prensa matutina, afirmó que los conservadores quieren regresar por sus fueros. “Eso yo no lo deseo ni lo desea nadie. A lo mejor ellos sí, pero es una minoría. la mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción, que no haya privilegios”.

