Juan Ferrer, titular del Insabi, comparecerá ante la Cámara de Diputados

El titular del recién desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, será citado a comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la próxima semana.

La junta directiva de la instancia legislativa determinó este lunes que la mesa de trabajo con el funcionario prevista para este miércoles cambiará a comparecencia, por lo que será citado para asistir de manera presencial al recinto legislativo.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Salud, el morenista Emmanuel Reyes, explicó que aunque ya se tenía confirmada la mesa de trabajo en modalidad semipresencial con el funcionario federal para este miércoles, la junta directiva decidió cambiar el encuentro a comparecencia a fin de que Ferrer asista de manera presencial para ser cuestionado sobre su administración al frente del instituto.

Cuestionarán al titular del instituto sobre la administración del instituto

FOTO: Especial

Legisladores exponen pormenores

El Insabi fue extinto tras la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado, pero debido a que aún no se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, continúa en funciones.

El diputado Reyes Carmona explicó que cuando se aprobó la mesa de trabajo con Ferrer no habían avanzado las modificaciones a la Ley General de Salud para darle paso a la creación de IMSS-Bienestar “estamos en el tránsito de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas y mientras no se oficialice él sigue ostentando el cargo en el Instituto de Salud para el Bienestar”, señaló.

Durante la sesión de la junta directiva de la instancia legislativa el diputado de MC Salomón Chertorivski, señaló que invitar a un funcionario público cuya institución va a desaparecer es un despropósito y una falta de respeto para los diputados, cuando “estando en funciones reales nunca quiso conversar con nosotros”.

Por ello, se pronunció por una comparecencia en modalidad presencial, en donde también se convoque al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que explique cómo será la transición.

El 25 de abril se aprobó en lo general la extinción del Insabi

FOTO: Especial

A nombre de la bancada del PRI, el diputado Xavier González Zirión señaló que están fuera de tiempo toda vez que está completamente desaparecido el Instituto para el Bienestar; dijo que lo único que quedará es el uso, abuso y desvío de los recursos, pero también pugnó porque sea una comparecencia para darle formalidad.

Por el PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez se pronunció para que sea una comparecencia de manera presencial, con las implicaciones legales debidas y no una mesa de trabajo. “No sabemos si es para dialogar o hacer la autopsia; no ha entregado sus informes que desde enero debió entregar y no es momento de tener la reunión cuando ya va a desaparecer”.

Recordó que también están pendientes las comparecencias de los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Ernesto Svarch y de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que encabeza Gustavo Reyes Terán.

SIGUE LEYENDO:

AMLO se reúne con Ignacio Mier en Palacio Nacional: revisaron agenda legislativa

AMLO acusa "enjuagues" entre Morena y el PAN

El PAN impugnará las leyes aprobadas en Diputados en fast-track: "se analizará el minuto a minuto de la sesión"