"¡Ya déjenme en paz!": María Elena Ríos denuncia ser víctima de acoso e intento de hackeo

A través de su cuenta de Twitter, la saxofonista y activista María Elena Ríos compartió que está siendo víctima de acoso y hostigamiento, ya que alguien está intentando quitarle su cuenta de WhatsApp, además de que ha estado recibiendo reiteradas llamadas sospechosas, además de otros intentos por intimidarla.

La saxofonista publicó las pruebas de los intentos de hackeo. | FOTO: Twitter @_ElenaRios

De acuerdo con los referido por María Elena, a su celular le está llegando un mensaje en el que se lee: "Se solicitó el código de registro de WhatsApp para tu número de teléfono" de este modo, la otra persona podrá ingresar a su cuenta desde otro teléfono si obtiene el código, el cual ella no compartió, pues nunca lo solicitó. "¡Ya déjenme en paz!" escribió en el tuit en el que muestra las capturas de pantalla de dichas solicitudes, así como de los números telefónicos que le han estado marcando, uno de ellos tiene como ubicación Hartford, Connecticut, Estados Unidos, todos con algunos minutos de diferencia.

Asimismo, agregó en otro tuit que hace unos días su papá fue amenazado de muerte, intentaron hackear su Twitter y además, Guadalupe Vera Hernández, hija de Juan Antonio Vera Carrizal la acosa en sus redes sociales, al igual que toda su familia, esto como consecuencia del avance en el proceso legal que mantiene.

También ha recibido llamadas telefónicas. | FOTO: Twitter @_ElenaRios

A pesar de que María Elena explicó que el código que publicó en los tuis ya expiró, internautas le pidieron que lo borrara por seguridad, otros le dieron recomendaciones como activar la verificación en dos pasos mientras que algunos más le sugirieron cambiar de número. Por su parte, la policía cibernética de la Ciudad de México le ofreció su ayuda a través de la sección de respuestas.

María Elena expuso el acoso que está viviendo. | FOTO: Twitter @_ElenaRios

Continúan las amenazas contra María Elena Ríos

Fue el pasado 9 de mayo cuando la activista publicó un video en el que la saxofonista recordó que se cumplen tres años y ocho meses desde que Juan Antonio Vera Carrizal y su hijo, Juan Antonio Vera Sánchez junto a otras tres personas intentaron asesinarla con ácido sulfúrico, por lo que aprovechó el espacio para dar un resumen de la situación y reconocer el trabajo de su abogada, la doctora Diana Cristal González Obregón y a la Ministerio Público Luz Gabriela Herrera Pacheco, así como a la legalidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

Sin embargo dio a conocer, que derivado del avance en el proceso, la familia de los responsables han recurrido a acciones desesperadas: "La semana pasada a mi papá lo amenazaron de muerte y a mí, el jueves me intentaron hackear mi cuenta en Twitter y hasta el día de hoy tuve acceso, su hija Guadalupe Vera Hernández, de manera incisiva se la pasa vigilando mis redes sociales" agregó.

Fue así como denunció públicamente los actos que su agresor hace en contra de Ríos y de su familia: "Lo he repetido y lo voy a repetir, sí tengo miedo, pero el miedo ya no me va a paralizar y tú Juan Antonio Vera Carrizal vas a terminar en la cárcel sentenciado junto a todas las personas que me quisieron matar".

