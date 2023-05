Viajaba en una moto cuando la embistió una camioneta: quedó con una fractura expuesta y el agresor huyó

Los accidentes vehiculares suelen ser más comúnes durante la madrugada, cuando las calles se encuentran prácticamente vacías y algunos conductores aumentan la velocidad y reducen las precauciones, confiándose en que no hay peatones u otros vehículos que puedan interferir en sus caminos. En este contexto, durante las primeras horas de este viernes se registró un percance vial en la alcaldía Venustiano Carranza que dejó a una mujer gravemente herida.

Los hechos ocurrieron sobre el Eje 1 Norte, en el tramo Albañiles, de la colonia Penitenciaria, una camioneta blanca que viajaba a máxima velocidad embistió a dos mujeres quienes viajaban a bordo de su motoneta, provocándoles graves heridas a una de ellas para después, darse a la fuga, de acuerdo con las primeras versiones, las víctimas son madre e hija.

Una de ellas, la mamá, quedó tendida sobre el pavimento mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, al lugar llegó una ambulancia particular después de 30 minutos y revisó a la víctima, los paramédicos lograron constatar que se trataba de una fractura expuesta, lo que le estaba causando demasiado dolor. Fue así como minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) para trasladarla al Hospital General de Balbuena, en donde se le realizaría una cirugía, no obstante, la herida no puso en riesgo su vida.

Tanto la mujer herida de aproximadamente 40 años de edad, como su acompañante portaban los cascos de seguridad, por lo que evitaron que las heridas fueran mayores y el accidente quedó grabado en las cámaras del C5, por lo que las autoridades ya investigan a vehículo responsable de haber impactado a las dos mujeres. Cabe destacar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se mantuvieron en el lugar durante todo el momento.

Imprudencia al volante: un auto a máxima velocidad atropella a una trabajadora de limpia en el Centro

El pasado 27 de abril ocurrió un percance vial que dejó herida a una señora de 48 años de edad en la colonia Centro, en la Ciudad de México, de acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vizcaínas y Arandas de la alcaldía Cuauhtémoc, una trabajadora de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE-CDMX) fue brutalmente embestida mientras realizaba labores de limpia en las calles de la zona.

La mujer quedó gravemente herida mientras realizaba labores de limpieza. | FOTO: Especial

El sujeto responsable iba a bordo de su auto a máxima velocidad cuando atropelló a la mujer, quien debido a las actividades que estaba realizando, se encontraba totalmente expuesta a los vehículos. Fue así como debido al impacto, la mujer salió proyectada y esto provocó que se golpeara contra un poste, por lo que al lugar acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias médicas (ERUM) para atender a la víctima.

Posteriormente, a la trabajadora fue trasladada al Hospital General Dr. Rubén Leñero, ya que sus lesiones eran graves, sin embargo, se descartó que éstas pusieran en riesgo su vida. El conductor del vehículo que ocasionó el fuerte accidente se dio a la fuga, dejando a la mujer herida sobre la cinta asfáltica.

