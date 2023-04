Imprudencia al volante: un auto a máxima velocidad atropella a una trabajadora de limpia en el Centro

Los accidentes viales suelen ocurrir cuando no se respetan las normas básicas de tránsito como los límites de velocidad y la precaución al volante, aunque pueden ocurrir prácticamente a cualquier hora del día, es en la madrugada cuando se vuelven más frecuentes debido a la poca afluencia de autos en las calles, sin embargo, esto no garantiza que no se puedan suscitar accidentes, En este contexto, durante las primeras horas de este jueves ocurrió un fatal percance vial dejó herida a una señora de 48 años de edad en la colonia Centro, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vizcaínas y Arandas de la alcaldía Cuauhtémoc, una trabajadora de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE-CDMX) fue brutalmente embestida mientras realizaba labores de limpia en las calles de la zona.

El sujeto responsable iba a bordo de su auto a máxima velocidad cuando atropelló a la mujer, quien debido a las actividades que estaba realizando, se encontraba totalmente expuesta a los vehículos. Fue así como debido al impacto, la mujer salió proyectada y esto provocó que se golpeara contra un poste, por lo que al lugar acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias médicas (ERUM) para atender a la víctima.

Posteriormente, a la trabajadora fue trasladada al Hospital General Dr. Rubén Leñero, ya que sus lesiones eran graves, sin embargo, se descartó que éstas pusieran en riesgo su vida. El conductor del vehículo que ocasionó el fuerte accidente se dio a la fuga, dejando a la mujer herida sobre la cinta asfáltica.

La víctima tiene 48 años de edad. | FOTO: Twitter @FNNoticiass

Son más comunes de lo que parece

Este tipo de accidentes nocturnos suelen ocurrir con frecuencia, ya que durante altas horas de la noche es cuando aparecen los conductores que no respetan los límites de velocidad y en muchos casos, en estado de ebriedad o con sueño lo que provoca que no se encuentren alerta de su entorno provocando accidentes en donde involucran a persona que se encuentran en la calle.

Un ejemplo de este tipo de siniestros es el accidente ocurrido el pasado 23 de julio, el cual lamentablemente dejó una persona fallecida y dos heridas, luego de ser atropellados por una camioneta sobre la carretera México-Toluca, a la altura de la calle Cándido Avilés, en la colonia Memetla de la alcaldía Cuajimalpa donde una camioneta en la que viajaba una familia arrolló a un trabajador de obras.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo con placas del Estado de México, circulaba a exceso de velocidad, perdió el control y se impactó contra una obra en la que había seis trabajadores. El accidente vial ocurrió con dirección a la Ciudad de México. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron en lugar e inspectores del gobierno de la CDMX llegaron para atender a las víctimas y que recibieran la atención médica necesaria.

En tanto, el conductor fue detenido y acusado de homicidio culposo y lesiones por conducir en presunto estado de ebriedad, lo que derivó en un lamentable accidente. Las víctimas se encontraban trabajando en arreglos de drenaje en la zona, por lo que había señalizaciones para que los conductores se percataran de la presencia de los trabajadores, sin embargo, la camioneta los derribó y atropelló a los hombres.

