"Tuve que disfrutar en un panteón": el triste 10 de mayo de la niña que sobrevivió al incendio del globo en Teotihuacán

El 1 de abril ocurrió una grave tragedia en Teotihuacán, Estado de México que dejó una herida en la joven Regina Nolasco de 13 años de edad y en sus seres queridos, pues cuando disfrutaban de un viaje en globo aerostático con motivo del cumpleaños de su mamá, Viridiana Becerril de 39 años de edad, el globo comenzó a incendiarse, lo que provocó que ambas se lanzaran, dejando un saldo de dos personas sin vida, sus padres.

Regina resultó gravemente herida a causa de la caída y de las quemaduras por el incendio, su papá, José Edgar Nolasco de 50 años de edad murió en el accidente, así como su mamá. Pero la traumática experiencia también le dejó una grave herida emocional a la menor de edad, quien a poco más de un mes de lo ocurrido, ha hablado de lo que vivió en aquél viaje en donde se suponía que celebrarían la vida de Viridiana Becerril.

Regina vivió un desolador 10 de mayo tras haber perdido a su mamá

Cada 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en México, una fecha muy significativa para la mayoría de las personas, para quienes pueden disfrutar de la compañía de su mamá y para quienes ya no la tienen en vida. Tal es el caso de Regina, quien compartió para Telediario lo doloroso que fue vivir esta fecha sin la compañía de la persona que le dio la vida, cuando su mundo cambió repentinamente tras la pérdida de sus padres en el viaje en globo.

"La gente disfrutaba con sus mamás en un restaurante y yo tener que disfrutar el 10 de mayo en un panteón dándole unas flores a mi mamá y no pudiéndola abrazar, fue muy difícil. Mi prima, mi tía y mi abuelita lloramos mucho porque siempre nos juntábamos las cuatro, fue muy doloroso el sentirme que ya no tenía una mamá".

El accidente ocurrió a bordo de un globo aerostático en Teotihuacán. | FOTO: Univisión

La joven refirió que en el accidente explotaron todos los gases y que todo se vio blanco: "Y de repente grito, porque arde, quema porque me estaba quemando, mi mamá también grita, mi papá también grita y mi instinto fue saltar" asimismo, agregó que desconoce exactamente la altura desde la que cayó, pero poco después de llegar, vio a su mamá caer a su lado, mientras su papá seguía en el globo pidiendo ayuda.

Lo peor vino después, cuando la joven estaba siendo atendida, pero notó que su madre no se levantó, incluso que no estaba siendo auxiliada, lo que la llevó a entrar en un estado de shock: "Muy adentro sabía que estaba muerta, fue muy difícil porque le gritaba a las personas que ayudaran y las personas en vez de acercarse, se alejaban. Entonces llega una paramédica de Estados Unidos que era visitante y le digo que por favor me diga si mi mamá está viva o muerta, se acerca a mi mamá y no tiene pulso, es muy doloroso por la forma en que me ve" detalló Regina.

La joven sobreviviente continúa recuperándose de las lesiones

En la dolorosa tragedia, Regina resultó con lesiones físicas la cuales sufrió por las quemaduras de segundo grado y un hombro dislocado a causa de la caída y a poco más de un mes de haber perdido a sus padres, la menor de edad reveló en entrevista con Univisión: "No le tengo miedo a la muerte, sé que mis papás están ahí, esperándome en algún momento y me quedo con la enseñanza de que tu mundo puede cambiar así".

Regina continúa recuperándose de la trágica experiencia. | FOTO: Telediario

La joven continúa en tratamiento y recibiendo terapias para sanar las heridas, recientemente le retiraron los clavos que le colocaron en el hombro derecho en donde recibió el mayor golpe. Asimismo, la joven de 13 años ha procurado continuar con su vida y esta semana regresó a la escuela como un acto de resiliencia. En tanto, su familia continúa exigiendo justicia y que los dueños de la empresa se hagan responsables de lo ocurrido, su tía, Emma Becerril detalló que el piloto, Víctor "N" se encuentra preso en Almoloya de Juárez, aunque de acuerdo con lo referido en la carpeta de investigación, aún no hay alguna orden de aprehensión contra el administrador ni el dueño de la empresa.

