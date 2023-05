"Escuché como sufría mi papá": destrozada, la niña que sobrevivió al incendio del globo en Teotihuacán narra la tragedia

Fue el pasado 1 de abril cuando ocurrió una tragedia en Teotihuacán, Estado de México. Un globo aerostático se incendió cuando estaba a punto de aterrizar, lo que provocó que dos personas murieran al instante, se trata de José Edgar Nolasco de 50 años de edad y su esposa, Viridiana Becerril de 39 años, padres de Regina Nolasco de 13 años de edad, quien sobrevivió al traumático accidente y finalmente, rompió el silencio a poco más de un mes de lo ocurrido.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

A bordo del globo viajaban cuatro personas, la familia y el piloto identificado como Víctor "N", quien huyó tras el accidente y fue localizado 24 horas después en el Hospital General de Tulancingo, ubicado en el estado de Hidalgo en donde recibiría atención médica por las quemaduras que presentó en el 90 por ciento de su cuerpo tras lo ocurrido.

La familia celebraría el cumpleaños de Viridiana, la madre de Regina. | FOTO: Univisión

Regina habla del fatal accidente en el que murieron sus padres

El viaje en globo aerostático era una sorpresa por la celebración del cumpleaños 39 de Viridiana, que le habían preparado su esposo, José Edgar y Regina, pero el festejo se convirtió en una tragedia cuando el viaje estaba terminando, pues ya estaban por aterrizar cuando la barquilla, que es la cesta en la que viajan los pasajeros, golpeó contra el suelo y supuestamente provocó un escape de gas que estalló en una fuerte llamarada y enseguida, el globo volvió a elevarse.

"Mi mamá grita, mi papá grita, yo grito, pues arde porque te arde el impacto y más aparte te empiezas a quemar" dijo Regina en entrevista con Univisión. Cabe recordar que la menor de edad fue se lanzó al vacío antes que sus padres debido a la desesperación de la situación y como un instinto muy fuerte.

El globo continuaba subiendo cuando repentinamente, se puede ver cómo algo cae de él, era Viridiana: "Y mi mamá, cae, cae al lado mío y no se para, para eso me paro y empiezo a gritarle a la gente '¡ayuda, ayuda!' todos se me quedan viendo sorprendidos. Pasaron dos minutos, escucho los gritos de mi papá veo el globo arriba, veo cómo se está incendiando y fue un dolor sorprendente porque era consciente de que mi mamá ya había muerto" narró la joven.

La mamá y el padre de Regina murieron en el accidente. | FOTO: Especial

Regina explica qué paso con el piloto y la dolorosa experiencia de escuchar sufrir a su papá

Tras lo ocurrido, surgieron muchas dudas al respecto, cómo qué pasó con el piloto y cómo logró salir ileso, a lo que Regina refirió: "Pues varios me dicen '¿viste al piloto?' no, no lo vi, no sé en qué momento se aventó. Fue antes de mí, me imagino porque cuando yo estaba abajo no se aventó". De acuerdo con lo referido, su papá se habría lanzado después de su mamá, sin embargo, la joven admitió que fue sumamente doloroso escuchar cómo sufría al quemarse vivo: "Porque escuché sus gritos, escuché como pedía ayuda, cómo sufría (su papá)" agregó.

La herida emocional que le dejó el terrible evento a Regina no se compara con las lesiones físicas que sufrió por las quemaduras de segundo grado o la caída, la cual le dislocó un hombro, pues a poco más de un mes de haber perdido a sus padres, menor de edad reveló: "No le tengo miedo a la muerte, sé que mis papás están ahí, esperándome en algún momento y me quedo con la enseñanza de que tu mundo puede cambiar así" concluyó.

La versión de la menor de edad coinciden con lo dicho por testigos y su abuela Gloria Sarmiento Lara: “La niña nos informa que empezó a prender el tanque de gas que tenía ahí, el del gas hidrostático y que eso fue lo que empezó a quemarse. Dice que la abrazaron sus papás, pero que se volteó y ella brincó”,

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: se incendia y se desploma un globo aerostático en Teotihuacán, 2 personas habrían muerto

VIDEO: piloto del globo incendiado en Teotihuacán es dado de alta y trasladado a la Fiscalía