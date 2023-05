Se registra microsismo de 3.0 con epicentro en Magdalena Contreras

La noche de este miércoles una fuerte sacudida despertó a los habitantes de la Ciudad de México. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se originó 3 kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras y tuvo una magnitud de 3.0 en la escala Richter. Internautas reportaron que el sismo se percibió en las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. No obstante, el temblor no ameritó alerta sísmica.

El movimiento telúrico se originó 3 kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras. Foto: captura de pantalla.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que se percibió un movimiento telúrico cerca de las 22:23 horas. Minutos más tarde, la dependencia aseguró que luego de establecer comunicación con alcaldías, no se reportan incidentes por el sismo de esta noche. De igual forma, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que Protección Civil le informó que todo se encuentra en calma luego del temblor.

La jefa de Gobierno aseguró que no hay afectaciones. Foto: captura de pantalla.

Al respecto, la aplicación de alerta sísmica, SkyAlert, comentó que los sismos con epicentro en la Ciudad de México son imposibles de alertar debido a que las zonas que son epicentros tienen cero segundos de anticipación al movimiento telúrico: "el tiempo de alerta depende de la distancia al epicentro, razón por la cual los epicentros tienen 0 segundos de anticipación al sismo. Sismos como los de hoy, de muy baja magnitud, también tienen radios de percepción muy cortos por lo que en zonas donde podrían tener tiempo de anticipación, ya no existiría percepción alguna", explicó empresa de tecnología.

Los sismos con epicentro en la capital no se pueden alertar. Foto: captura de pantalla.

Además, la compañía detalló que los sismos con epicentro en la capital se han vuelto más comunes en las últimas fechas. Esto debido a una gran cantidad de motivos, pero principalmente se relacionan con el constante hundimiento por suelos blandos en gran parte de la Ciudad de México, ya que estos ejercen presión en fallas locales que resultan en sismos cortos pero notorios al registrarse en zonas densamente pobladas.

Cabe mencionar que, según información de la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos en México, la Ciudad de México acaba de generar uno de los sismos de mayor intensidad en los últimos años: "se registraron aceleraciones superiores a los 50 gal, según reportes de la Red Acelerográfica de la CDMX", indicó la plataforma en sus redes sociales.

Internautas comparten videos del sismo

Fue a través de redes sociales que diversos internautas reportaron que sintieron un sismo en diversas alcaldías de la Ciudad de México, según el testimonio de los capitalinos, el temblor se sintió como un "fuerte jalón". En grabaciones que circulan en Twitter, se observa que el temblor ocasionó que algunos objetos, como lamparas, se movieran dentro de viviendas ubicadas en Colonia del Valle, en alcaldía Benito Juárez.

En otro video, que fue grabado dentro de un hospital, se observa cómo los equipos médicos se movían de un lado a otro. De acuerdo con la internauta que difundió el clip, la grabación se tomó en el quinto piso de un nosocomio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc; la mujer aseguró que, aunque el sismo tuvo una duración breve, se sintió muy fuerte para quienes se encontraban en dicho inmueble.

Otro internauta también compartió el momento exacto en el que las lámparas de su casa comenzaron a moverse. El usuario aseguró que su domicilio se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc y que no escuchó sonar la alerta sísmica. En comentarios del clip, otras personas confirmaron que las alarmas no se encendieron en la capital, sin embargo, otros cibernautas recordaron que las alertas no se activan en el lugar del epicentro, ya que no hay tiempo para anticipar el temblor.

