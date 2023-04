Sandra Cuevas aclara fotografías en donde supuestamente visitó un supermercado acompañada de un guarura

El miércoles por la noche se dio a conocer un video y algunas fotografías en donde aparece la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas al interior de un supermercado, pero además de las imágenes, comenzó a circular la versión de que supuestamente asistió en compañía de un guarura, lo cual dividió comentarios en redes sociales. Sin embargo, fue la misma alcaldesa quien aclaró lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter.

Fue a las 03:00 horas cuando Cuevas publicó un video, junto con la nota en donde se le señaló de asistir a un supermercado ubicado en Polanco, acompañada de un supuesto guarura y policía auxiliar, quien portaba indumentaria con el logo de la alcaldía Cuauhtémoc y el nombre de “Cortés”. En el mensaje, dirigido a Carmen Aristegui, aclaró: "Quiero decirle Carmen, que no eran guaruras, son parte del equipo, de la estructura, de la alcaldía Cuauhtémoc".

En este contexto, refirió que podría prestarse a confusión con escoltas o policías debido a que portan una chamarra parecida a la que usan los policías, mas no es así y añadió: "Yo quiero decirle que el día de ayer me llevé a parte del equipo porque como ustedes saben, vecinas y vecinos, vamos a inaugurar el día de hoy 'La Ballenita', un nuevo lugar en donde va a poder venir a nadar, es el primer parque acuático en la alcaldía Cuauhtémoc".

Posteriormente, la alcaldesa aclaró que es costumbre de la alcaldía Cuauhtémoc consentir a sus niñas, niños y adultos mayores, por lo que acudió a dicho supermercado a comprar insumos como servilletas, aguas, papas, refrescos, sopas y dulces para los menores de edad y puedan tener un rato de alegría. Finalmente, hizo la invitación al medio que difundió la noticia a que asista a la inauguración del parque rehabilitado en favor de la niñez y adultos mayores.

Su respuesta fue bien recibida por sus seguidores, quienes aplaudieron que desmintiera las noticias falsas y acompañó el video con el texto: "@AristeguiOnline, no son guaruras, es parte de mi equipo que me ayudó a trasladar los insumos para la inauguración del 'Centro Recreativo Acuático La Ballenita', hoy a las 12:00 hrs. Estás cordialmente invitada para darle cobertura y esta vez puedas corroborar la información."

Desde el pasado 14 de marzo, Cuevas compartió a través de sus redes sociales los avances del primer balneario de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se construyó una cisterna que abastecerá de agua a la colonia San Simón Tolnahuac, por lo que pidió a los habitantes no preocuparse por la falta de agua, pues se habló con algunos constructores e inmobiliarias que se encuentran trabajando en dicha colonia y se comprometieron a construir grandes cisternas para abastecer de agua no sólo "La Balllenita", sino también a la colonia.

