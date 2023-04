Feminicidio de Frida Santamaría: su presunto asesino fue liberado y quitarán el mural en su memoria tras amenazas

Frida Santamaría fue asesinada el 18 de junio de 2022 cuando asistió a una fiesta en Sahuayo, Michoacán, el principal sospechoso fue su novio, identificado como Juan Paulo "N". El caso ha generado una fuete indignación debido a que inicialmente había sido clasificado como feminicidio, pero el pasado 4 de enero pasó a ser homicidio culposo luego de que el presunto responsable confesara que la muerte de su pareja fuera "un accidente".

Pero la lista de actos indignantes en torno a la muerta de Frida no termina, ya que durante la audiencia del pasado 24 de enero, el juez determinó que debido a que se trató de un homicidio culposo, es decir, un delito menor y no de un feminicidio, por lo que Juan Paulo "N" podía gozar de libertad condicional durante tres años, lo cual causó una fuerte indignación en la familia de Frida.

El mural no contienen alude a su muerte o al presunto asesino. | FOTO: Twitter @FridaSG1298

Retirarán mural en memoria de Frida Santamaría tras amenazas

El pasado 18 de octubre, los familiares y amigos de Frida, quien tenía 24 años de edad, inauguraron el mural "Homenaje a una sonrisa" con el que buscaban plasmar la esencia de la joven asesinada, de esta forma, la recordarían por siempre y su memoria viviría con ella a través del arte, sin embargo, dieron a conocer mediante redes sociales que se han visto obligados a retirar dicha expresión.

"Las incógnitas: ¿en qué les afecta el mural?, ¿es más fuerte el ego que la conciencia?, ¿por qué intimidad y amenazar a terceras personas? ¿no les bastó con matar a Frida?" se lee en el comunicado con el que dar a conocer que fueron presionados por parte de la familia de Juan Paulo "N" para retirar la expresión artística con la que honraban la memoria de la joven.

No obstante, fueron los mismos seres queridos de la joven quienes aseguraron que en el mural no se expresa algo referente a su muerte ni al presunto asesino, por lo que no había razón de pedir que lo quiten de la pared de un local que rentan, por lo que los familiares del sujeto presionaron al dueño del local para quitar el homenaje a Frida Santamaría.

Finalmente, la familia de la joven víctima de feminicidio concluye: "El mural es sólo eso, un mural, un arte dedicado especialmente a Frida Santamaría, mural que no nos hubiéramos visto en la necesidad de crear si Frida siguiera aquí, pero no es así". En este contexto, cabe recordar que la joven fue asesinada por impacto de arma de fuego, presuntamente perpetrado por Juan Paulo "N", quien posteriormente habría huido, dejándola sola, llevándose la pistola y el celular de la joven.

La familia de Frida continúa exigiendo justicia por su muerte. | FOTO: Twitter @FridaSG1298

Luego de que se reclasificara el delito, a familia de Frida Santamaría presentó un amparo contra la reclasificación y la resolución del magistrado, de esta forma, los seres queridos de la joven mantienen firme la exigencia de justicia por su muerte, para que el presunto asesino asuma las consecuencias de sus actos y frene la versión de que la joven se suicidó.

