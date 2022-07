"No se suicidó, a ella la mataron": Familiares y colectivos exigen justicia por Frida Santamaría, asesinada en una fiesta en Michoacán

Familiares, amigos y colectivas han alzado la voz para exigir justicia por el feminicidio de Frida Santamaría García, joven de 24 años, que, en junio, fue asesinada frente a sus amigos en una fiesta y hasta el momento su caso presenta diversas anomalías por la falta de informes y testimonios, por lo que en la investigación se maneja como suicido.

Los primeros reportes señalan que Frida acudió a un convivio en Sahuayo, Michoacán, el pasado 18 de junio, con su pareja sentimental, quién presuntamente la asesino disparándole en el mismo lugar donde se encontraban los amigos de ambos. El principal sospechoso se dio a la fuga con el arma de fuego y el celular de la víctima.

Un mes después, se accedió a la cuenta de Twitter de Frida, para hacer público su caso y con el uso de los hashtags #justiciaparafrida, #feminicidasahuayo, #NiUnaMás, los usuarios se unieron a la exigencia de justicia por el feminicidio.

En las publicaciones realizadas desde la cuenta de Frida, se informa que en la carpeta de investigación el feminicidio no está tipificado como tal, y que no hay declaraciones del novio de Fernanda, quien es el sospechoso, los testigos oculares que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y que posteriormente se trasladaron al hospital, donde aún con la presencia del agente investigador, este no les solicitó ninguna declaración.

Además que en el expediente, hacen falta los informes médicos con las causas de muerte, los resultados de la necropsia y el informe médico legista.

Ahora temen incluso que el presunto victimario tome represalias contra quienes se movilizan, pues han recibido amenazas por distintas vías.

