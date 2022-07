Detienen a Alito Moreno, por segunda vez, en el aeropuerto | VIDEO

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue retenido por segunda ocasión a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el priista denunció que el gobierno de México busca entorpecer su regreso al país nuevamente con un procedimiento ilegal.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente publicó un video en el que se ve a personal de migración retenerlo, mientras los legisladores que lo acompañan señalan que se trata de un acto ilegal, toda vez que gozan de fuero constitucional.

El dirigente regresó de su viaje de trabajo por Washington D.C., Estados Unidos en donde denunció ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), persecución política del gobierno mexicano contra los opositores, así como el ataque a las instituciones y a la democracia en México.

"Fui objeto otra vez de una intimidación, de amedrentamiento" Foto: Especial

En otro video, tras detallar el motivo de su viaje a Estados Unidos como parte de su gira internacional para denunciar la persecución política que sufren los opositores al gobierno federal, el también diputado federal descalificó la violación de sus derechos y garantías individuales

“Quiero decirles que al arribar en este momento procedente de Estados Unidos fui objeto otra vez de una intimidación, de amedrentamiento, llegaron los agentes del Instituto Nacional de Migración, ahí están los video, ahorita subiré un video y lo que quiero dejar claro es que es increíble que este gobierno no respete la ley, no respete los derechos humanos, no respete las garantía de ningún ciudadano y por eso estamos denunciando lo que está ocurriendo, una vez más molestando, con pretextos, con mentiras, sin documentos y ahí nos tuvieron retenidos y tuvimos que darles a conocer la ley para que nos dejaran poder seguir en libre tránsito”, señaló Moreno en el video difundido en la misma red social.