AMLO reaparece tras especulaciones sobre su salud: "Tuve un desmayo transitorio"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso fin a las especulaciones en torno a su estado de salud y reapareció en un video de youtube para informar sobre su condición médica. El mandatario confirmó que se enfermó de COVID-19 tras una gira de trabajo que implicó cambios extremos de clima: "se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz. Hubo cambio de clima, después en Quintana Roo, estuve en Chetumal, Cancún y en Mérida, ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión", dijo.

De igual manera, el presidente reveló que tuvo un desmayo transitorio mientras se encontraba en una reunión con ingenieros militares evaluando el tren Maya: "como que me quedé dormido fue una especie de vaguido", detalló. Agregó que los médicos tuvieron que atenderlo ahí mismo: "por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario y él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran. Yo no acepté, los charolie, les dije 'miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas entonces no me van a llevar a ningún lado aquí en este sillón me van a atender'".

El mandatario negó haber tenido afectaciones en el corazón, o en el cerebro: "afortunadamente no pasó a mayores". Aseguró que fue trasladado a la Cuidad de México en una ambulancia aérea y que estando en la capital escribió un mensaje en sus redes sociales para dar a conocer su estado de salud. No obstante, señaló que a raíz de su publicación, sus adversarios y la oposición comenzaron a especular sobre su condición médica, dando lugar a toda clase de rumores.

López Obrador aseveró que todo lo que se dijo, en redes sociales, sobre su estado de salud, fue información falsa. Puntualizó que no le dio un derrame cerebral, como algunos internautas señalaron; también, desmintió que hubiera médicos especialistas del Hospital Militar en Palacio Nacional. "Han dicho muchísimas cosas (...) y no es así. Afortunadamente, estoy muy bien. Estoy trabajando. Ya escribí dos borradores, en estos días, para el Día del Trabajo, y el que voy a pronunciar el 5 de mayo en Puebla, con motivo de la batalla de Puebla".

En su mensaje a la población, el presidente detalló que está al tanto de lo que está sucediendo en el país. "Me están informando de lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente, las cosas están marchando bien en lo económico. El peso sigue fuerte como nunca en cincuenta años, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo que más se ha revaluado. Está bajando la inflación y sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos. Se están aplicando, en todo el país, los programas de bienestar. Estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública, está bajando la incidencia la incidencia delictiva, en fin, vamos bien. Estamos bien y de buenas. Yo creo que el Creador, y los deseos que tenemos de vivir, nos van a permitir terminar nuestro mandato", dijo.

El presidente aseguró que ha utilizado su tiempo para escribir dos discursos. Foto: captura de pantalla.

A lo largo de su mensaje, el mandatario lamentó que algunas personas le desearon la muerte y lanzaron fuertes especulaciones sobre su estado de salud. "Hasta me dieron por muerto. Fíjense que en política, eh, me ha ayudado mucho de que me han dado por muerto después de que nos hicieron el fraude de que nos robaron la presidencia, que vino ese sexenio tremendo de García Luna, a mi me dieron por muerto, porque decidí recorrer todos los pueblos de México. Me dieron por muerto y así me salve, trabajando en las comunidades y construimos la organización que nos llevó a la presidencia".

Finalmente, López Obrador recalcó que no hay razones para preocuparse, ya que está bien de salud. "Vamos a seguir luchando, ya saben como somos de perseverantes. Nos falta todavía un tiempo y van hacerse muchas cosas, muchas bellas cosas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México", sentenció.

