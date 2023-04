¿Qué es el vaguido, la afección que sufrió AMLO en Mérida?

La tarde de este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un video donde habló de su salud, tema del que se especuló mucho tras sufrir un supuesto desmayo durante su gira de trabajo en algunos estados de la República, en especial en Yucatán, donde ocurrieron los hechos. Después de que dio a conocer que se contagió, por tercera ocasión de Covid-19, ahora explicó que lo que generó tanto revuelo y especulaciones: el "vaguido".

Tras asegurar que se encuentra bien afirmó que la enfermedad respiratoria se le complicó a causa de los cambios de clima durante su visita a las entidades. En Mérida, se le presentó una crisis, se le bajó la presión durante una reunión con ingenieros militares y servidores públicos, con quienes hacían evaluaciones sobre el proyecto del Tren Maya, y "cómo que me quedé dormido, fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente", mencionó.

Al notar el problema del mandatario López Obrador, los médicos lo atendieron de inmediato. Desde Palacio Nacional recordó que no perdió el conocimiento aunque sí tuvo una "situación de desmayo transitorio por la baja de presión". Como parte del protocolo de atención buscaron trasladarlo al hospital en camilla, pero él no lo permitió. Incluso le pidieron instrucciones al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, pero al final el tabasqueño se negó.

"No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio por la baja de presión. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al General Secretario, él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran; yo no acepté. Los charolé, les dije 'miren, él es el General Secretario, pero yo soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado y en este sillón me van a atender'", recordó Andrés Manuel López Obrador.

AMLO anunció que se contagió de Covid-19 (Foto: TW @lopezobrador_)

El Ejecutivo Federal mencionó que los profesionales de la salud le tomaron la presión y le pusieron un litro de suero para que se recuperara. "Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía en camilla, venía consciente y así llegamos aquí. Escribí un mensaje en Twitter en Fecebook informando; sin embargo, empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación...", explicó.

¿Qué es el vaguido?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) el término "vaguido", utilizado en algunos países de América Latina como Bolivia, Cuba, el Salvador, Honduras y Nicaragua significa "desvanecimiento o turbación breve del sentido por alguna indisposición", que podría referirse al desmayo transitorio que sufrió el mandatario de origen tabasqueño.

