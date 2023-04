Asesinan a golpes a María José: es el tercer feminicidio en 72 horas en Veracruz

En Veracruz, reportan otro feminicidio en menos de 72 horas, se trata de María José, aseguran que tenía golpes en el cuerpo que padecía violencia doméstica, los vecinos afirman que ya había denunciado a su pareja, cuando las autoridades locales acudieron al domicilio ya no tenía signos vitales.

Aseguran que padecía violencia doméstica Foto: Facebook Las brujas del mar

Los hechos ocurrieron en el municipio de Perote, medios locales afirman que la mujer fue encontrada sin vida al interior del domicilio ubicado en la colonia El Sabinal y que presuntamente habría fallecido golpeada por su pareja. Incluso el medio e-consulta.com Veracruz refiere que una semana antes había sido atendida en un hospital por la golpiza que le dio su esposo y que la mujer solicitó ayuda al Instituto Municipal de la Mujer de Perote. Cuando arribaron los elementos policiacos al domicilio el domingo, la mujer ya no presentaba signos vitales y tenía golpes en el cuerpo, señalan fuentes extraoficiales.

Estefany fue asesinada por su compañero de clase

El presunto feminicidio de María José es el tercero que se reporta en el estado en menos de 72 horas. El primero fue el de la menor Estefany Naomi, de 14 años, asesinada a puñaladas en Tecolutla el pasado jueves 20 de abril por su presunto compañero de clases.

Su feminicida era su compañero de clases. Foto: Las brujas del mar.

Además de estudiar, Estefany Noemí le ayudaba a sus abuelitos en el negocio familiar de comida corrida a domicilio, ella les ayudaba a repartir, su tía comentó que a veces la llevaba en la motocicleta o en otras ocasiones la adolescente iba a entregar en bicicleta.

Justamente el día que le arrebataron sus sueños quitándole la vida, había salido a cumplir con su trabajo a entregar el primer pedido del día, dos platillos de mole, pero al venir de regreso fue atacada. Su familia se extrañó de que tardara tanto en regresar y de que tomara otra ruta, suponen que porque estaban componiendo la carretera principal decidió tomar otra calle para regresar aunque también está la sospecha de que huía de su agresor. Sus familiares se enteraron hasta que fueron alertarlos al negocio familiar. El adolescente fue detenido el viernes tras ser entregado por su propio padre, informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz y fue trasladado a la delegación de Papantla, se desconoce el móvil del asesinato.

Yarazeth volvió de trabajar como enfermera y fue asesinada en su casa de Veracruz

Este domingo 23 de abril enfermeras, médicos y compañeros de trabajo del Centro Estatal de Cancerología de Veracruz marcharon para exigir justicia por Yarazeth Zepeta García, una enfermera de 37 años asesinada al interior de su domicilio en el municipio de Xalapa. El feminicidio de la profesionista ocurrió el sabádo 22 de abril, los vecinos señalaron haber escuchado gritos de una persona que pedía auxilio y el motor de un vehículo; la reja de su casa quedó abierta.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional Veracruz registra 19 feminicidios hasta marzo del 2023Créditos: Especial

La movilización del sector médico tomó rumbo a la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno. Ahí, los manifestantes se congregaron para pedir justicia por su compañera. "No estamos todas, nos falta Yara", se leía en una pancarta. Así era también como conocían a la enfermera, descrita por familiares como una mujer trabajadora y comprometida con su profesión.

Medios locales que levantaron testimonios de las manifestantes comentan que Yarazeth no vivía una situación de violencia, sin embargo, había denunciado tres agresiones de robo contra su domicilio, el último apenas hace 7 meses, caso que la Fiscalía General del Estado (FGE) no hizo caso, no tiene avances.

Yara tenía más de 14 años de experiencia como enfermera en el área de oncología, incluso se compartió que estaba estudiando medicina, por lo que estaba cubriendo guardias y horarios nocturnos. Sus compañeros narran que aquel día ella cumplió con su jornada cotidiana, luego regresó a su domicilio a descansar y solamente recibieron la llamada sobre su asesinato.

Luego de que los restos de Yarazeth sean entregados por Servicios Periciales, familiares han explicado que la mujer de 37 años será velada en Xalapa para posteriormente ser enterrada en Papantla, de donde era originaria. Por otro lado, el automóvil azul modelo Kía propiedad de la enfermera fue encontrado a dos cuadras de donde se cometió el crimen, por lo que fue asegurado por las autoridades.

